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Фото ⟩ Гражданин РФ, работающий в Эстонии врачом: мой автомобиль дважды подвергся вандализму!

Ольга Лебедева
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Фото: Lugeja foto

В редакцию Rus.Postimees обратился гражданин РФ Михаил П., автомобиль которого уже дважды за последнее время подвергался вандализму. Начато производство.

«Я гражданин России, работаю в Эстонии врачом в отделении неотложной помощи. У меня жена и двое детей, имею здесь вид на жительство. Мы живем в районе Пирита. У меня автомобиль с российскими регистрационными знаками, раньше мы на нем ездили в Россию. До 1 июня у меня была оформленная зеленая карта, потом из-за неразберихи со страховками я припарковал машину на парковке около Академии МВД, – рассказывает Михаил. – 6 июня обнаружил, что кто-то ее поцарапал. Была повреждена была правая задняя дверь, задний бампер, капот и багажник. Составил заявление в электронной среде полиции, все описал и отправил фотографии».

Когда через несколько дней, 9 июня, Михаил гулял с сыном, они подошли к машине и увидели, что она снова повреждена. «Машина еще сильнее расцарапана, сильно повреждена эмаль, вдобавок пострадала еще и передняя правая дверца. Позвонил по номеру 112, передали вызов в полицию. Потом оттуда позвонили и сказали, что нужно снова составить заявление в электронной среде. Я составил, патруль на место не выезжал», – отмечает читатель.

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