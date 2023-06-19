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Евгений Пригожин попросил журналистов Politico помочь ему купить истребители F-35

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Евгений Пригожин. 25 мая 2023 года.
Евгений Пригожин. 25 мая 2023 года. Фото: handout/AP/Scanpix

Босс ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отчаянно ищет внимания прессы, стараясь, по всей видимости, найти партнеров для поставок истребителей, снайперских винтовок, пулеметов и грантометов, сообщает издание Politico.

Печально известный российский военный деятель попросил помощи у Politico в оснащении своей частной военной компании истребителями F-35 производства американского концерна Lockheed Martin. В саркастическом сообщении, которое было направлено в ответ на запрос Politico о комментарии, Пригожин попросил также помочь в поставках произведенных в США снайперских винтовок, пулеметов и гранатометов.

«Прошу вас поговорить со своими контактами, чтобы могли получить это вооружение», - говорит в своем голосовом сообщении Евгений Пригожин. Это тот человек, чьих наемников Владимир Путин бросил на передовую своей агрессии в Украине, отмечает Politico.

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