Евгений Пригожин попросил журналистов Politico помочь ему купить истребители F-35

Печально известный российский военный деятель попросил помощи у Politico в оснащении своей частной военной компании истребителями F-35 производства американского концерна Lockheed Martin. В саркастическом сообщении, которое было направлено в ответ на запрос Politico о комментарии, Пригожин попросил также помочь в поставках произведенных в США снайперских винтовок, пулеметов и гранатометов.