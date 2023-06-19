В свежей рейтинговой таблице ATP эстонский теннисист Марк Лаял занял лучшую позицию за свою карьеру. На прошлой неделе он занимал 235 место и сейчас поднялся на 233 позицию, что значит лучший результат в его карьере. Вторую ракетку Эстонии, Кристьяна Тамма, от Лаяла от отделяет большое расстояние – Тамм располагается на 629-й строчке.
Марк Лаял продемонстрировал лучший результат в карьере, Контавейт, наоборот, опустилась в рейтинговой таблице
В мужском рейтинге лидирует серб Новак Джокович. За ним следуют Карлос Алькарас из Испании и Даниил Медведев из России.
В турнирной таблице WTA первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт опустилась на одну строчку и заняла 79 место. Первой ракеткой мира остается Ига Свентек, на втором месте белоруска Арина Соболенко и на третьем – Елена Рыбакина, представительница Казахстана.