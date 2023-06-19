Марк Лаял продемонстрировал лучший результат в карьере, Контавейт, наоборот, опустилась в рейтинговой таблице

В свежей рейтинговой таблице ATP эстонский теннисист Марк Лаял занял лучшую позицию за свою карьеру. На прошлой неделе он занимал 235 место и сейчас поднялся на 233 позицию, что значит лучший результат в его карьере. Вторую ракетку Эстонии, Кристьяна Тамма, от Лаяла от отделяет большое расстояние – Тамм располагается на 629-й строчке.