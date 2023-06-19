Пьяный американец ударил помощника полицейского

В воскресенье вечером полиция получила сообщение о том, что на улице Лоотусе в Тарту пьяный агрессивный мужчина угрожает прохожим. Когда патруль прибыл на место, поведение нарушителя порядка стало еще более агрессивным. Он ударил сделавшего ему замечание помощника полицейского, причинив ему легкие телесные повреждения.
За инцидентом наблюдал жилец одного из домов на улице Лоотусе, который попросил не называть его имя в прессе. Он сказал, что крики на улице начались уже в районе 8 часов вечера. «Мужчина крепкого телосложения подошел к одной компании и начал на английском языке что-то провоцирующе от них требовать», - рассказал очевидец. Чего конкретно хотел добиться выглядевший пьяным человек, оставалось непонятным.