Пьяный американец ударил помощника полицейского

За инцидентом наблюдал жилец одного из домов на улице Лоотусе, который попросил не называть его имя в прессе. Он сказал, что крики на улице начались уже в районе 8 часов вечера. «Мужчина крепкого телосложения подошел к одной компании и начал на английском языке что-то провоцирующе от них требовать», - рассказал очевидец. Чего конкретно хотел добиться выглядевший пьяным человек, оставалось непонятным.