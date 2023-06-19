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Пьяный американец ударил помощника полицейского

Вейки Ояперв
, журналист
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На улице Лоотусе в Тарту 18 июня произошел конфликт, потребовавший вмешательства полиции.
На улице Лоотусе в Тарту 18 июня произошел конфликт, потребовавший вмешательства полиции. Фото: Фото очевидца событий.

В воскресенье вечером полиция получила сообщение о том, что на улице Лоотусе в Тарту пьяный агрессивный мужчина угрожает прохожим. Когда патруль прибыл на место, поведение нарушителя порядка стало еще более агрессивным. Он ударил сделавшего ему замечание помощника полицейского, причинив ему легкие телесные повреждения.

За инцидентом наблюдал жилец одного из домов на улице Лоотусе, который попросил не называть его имя в прессе. Он сказал, что крики на улице начались уже в районе 8 часов вечера. «Мужчина крепкого телосложения подошел к одной компании и начал на английском языке что-то провоцирующе от них требовать», - рассказал очевидец. Чего конкретно хотел добиться выглядевший пьяным человек, оставалось непонятным.

По словам жителя улицы Лоотусе, компания, к которой стал приставать провокатор, пыталась разрешить конфликт мирными средствами. «Однако шум продолжался и скоро там собралось довольно много народу. Все безрезультатно пытались успокоить мужчину, и в конце концов кто-то из моих соседей вызвал полицию», - рассказал свидетель инцидента.

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