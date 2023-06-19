Навального начали судить по «экстремистскому» делу. В нем целых семь статей УК

«Господа, я так понимаю, процесс закрыли»

Журналисты, которых после тщательного досмотра провели в колонию №6, сначала наблюдали за заседанием суда по видеосвязи. Ее организовали в здании, где раньше находилась столовая. Туда же, но в соседнее помещение отправили и родителей Навального. В зал, где находится сам политик, их не пустили, хотя он просил об этом судью Андрея Суворова. Во владимирской колонии строгого режима Навальный отбывает девятилетний срок.

Позже трансляцию отключили, сообщила «Медиазона» (в реестре «иноагентов»). Это произошло после того, как прокурор Надежда Тихонова попросила сделать процесс закрытым. Свое требование она связала с «информацией о готовящихся провокациях с физическим воздействием», якобы полученной от одного из сотрудников колонии №6.

Защита возражала против закрытия всего процесса и предлагала закрывать лишь заседания с допросом потерпевших, если те об этом попросят.

«Господа, я так понимаю, процесс закрыли», - прокомментировал это пресс-секретарь Мосгорсуда Вадим Полежаев, которого также поместили в зал с журналистами, а не в помещение, где проходит суд. На просьбу подтвердить и уточнить причину закрытия процесса он ответил: «Я думаю, что мы об этом узнаем ближе к завтрашнему дню» (цитата по «Медиазоне»).