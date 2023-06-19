ФОТО ⟩ Потоп в столичном районе: улицы затопило, из крана текла грязная вода

Пресс-секретарь Tallinna Vesi Мария Тийдус заявила, что ничего страшного не случилось: «Произошла авария водопровода, но на качество питьевой воды это не влияет».

Однако житель улицы Ряста сказал, что еще до обеда из его водопроводного крана начала течь грязная вода. Хотя в 14:00 вода стала прозрачнее, по его словам, она все еще не кажется пригодной для питья.