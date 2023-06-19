ФОТО ⟩ Потоп в столичном районе: улицы затопило, из крана текла грязная вода

Сегодня старейшина района Кристийне Яанус Рийбе сообщил в социальных сетях, что AS Tallinna Vesi ликвидирует серьезную аварию водопровода на улице Ряэгу. Работы завершатся не позднее 17:00. В результате аварии пострадали жители как минимум пяти улиц, однако на данный момент потоп уже устранен.
Пресс-секретарь Tallinna Vesi Мария Тийдус заявила, что ничего страшного не случилось: «Произошла авария водопровода, но на качество питьевой воды это не влияет».
Однако житель улицы Ряста сказал, что еще до обеда из его водопроводного крана начала течь грязная вода. Хотя в 14:00 вода стала прозрачнее, по его словам, она все еще не кажется пригодной для питья.
На странице Tallinna Vesi указано, что в районе Кристийне запланировано отключение воды.
Отключения воды коснутся жителей следующих домов:
Альги 3, 5, 7; Альги пыйк 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11; Кульднока, 14, 16, 18, 24; Мустамяэское шоссе, 59; Ряэгу 2А, 2B, 4, 4B, 4C, 4D, 6, 6А, 6C, 11, 11А, 13, 15, 15А, 15B.