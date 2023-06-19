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ФОТО ⟩ Потоп в столичном районе: улицы затопило, из крана текла грязная вода

Александра Саарнийт
, журналист
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Потоп в Кристийне.
Потоп в Кристийне. Фото: Ahti Toplaan

Сегодня старейшина района Кристийне Яанус Рийбе сообщил в социальных сетях, что AS Tallinna Vesi ликвидирует серьезную аварию водопровода на улице Ряэгу. Работы завершатся не позднее 17:00. В результате аварии пострадали жители как минимум пяти улиц, однако на данный момент потоп уже устранен.

Пресс-секретарь Tallinna Vesi Мария Тийдус заявила, что ничего страшного не случилось: «Произошла авария водопровода, но на качество питьевой воды это не влияет».

Однако житель улицы Ряста сказал, что еще до обеда из его водопроводного крана начала течь грязная вода. Хотя в 14:00 вода стала прозрачнее, по его словам, она все еще не кажется пригодной для питья.

Вода, которая текла из крана жителя района Кристийне.
Вода, которая текла из крана жителя района Кристийне. Фото: Oleg Belousov

На странице Tallinna Vesi указано, что в районе Кристийне запланировано отключение воды.

Отключения воды коснутся жителей следующих домов:

Альги 3, 5, 7; Альги пыйк 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11; Кульднока, 14, 16, 18, 24; Мустамяэское шоссе, 59; Ряэгу 2А, ​​2B, 4, 4B, 4C, 4D, 6, 6А, 6C, 11, 11А, 13, 15, 15А, 15B.

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