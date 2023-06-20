Шаман Тимир Кам: не прыгайте через костер, это кощунственное оскорбление духа огня

Праздник Иванова дня исторически привязан к Дню летнего солнцестояния, но свое нынешнее название он получил в честь рождения Иоанна Крестителя. Однако, например, в Латвии и Литве самые устоявшиеся названия этого праздника до сих пор связаны с язычеством - Лиго в Латвии и Расос (Праздник Росы) в Литве.

- Как Вам кажется, можно ли сказать, что первородный языческий антураж этого праздника все-таки немного утерян, что христианство отложило отпечаток на ритуалы, люди стали вести себя куда целомудреннее, или же как раз эта дата остается тем днем в году, когда люди как раз ведут себя так, как вели в глубокой древности?

- Мы не можем точно знать, как люди отмечали этот праздник в дохристианские времена. Однако мы можем предполагать, что люди тогда были куда более открыты сердцем по отношению к природе. Их поступки в большей степени были направлены на вхождение в лоно природы. Люди тогда хотели видеть и слышать, что происходит вокруг.