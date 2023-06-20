Шаман Тимир Кам: не прыгайте через костер, это кощунственное оскорбление духа огня

Поэтому мне кажется, что важно не расстояние от костра, важна правильность поведения и своего внутреннего состояния. Я хочу подчеркнуть, что тем людям, которые хотят очиститься ритуальным огнем именно в этот период, о котором мы сейчас говорим, очень важно обозначить конкретные вещи, от которых человек хочет избавиться.
Это может быть какая-то болезнь, какое-то душевное состояние, какая-то череда жизненных обстоятельств. Или безденежье…
- Возможно, даже просто абстрактное невезение?
- Нет, как раз с абстрактными пожеланиями надо быть очень осторожным! Мать-огонь - так мы называем дух огня; Мать-огонь вполне может очень своенравно истолковать какое-то абстрактное понятие. И может получиться так, что тогда чистка повлечет для человека очень серьезные сюрпризы. Совсем не похожие на то, на что человек надеялся.
- В старину считалось, что предотвратить подстерегающие опасности и приманить счастье и удачу можно с помощью обряда перепрыгивания через Иванов костер. Сейчас несчастный случаи, связанные с этим ритуалом, крайне редки, если что-то такое происходит, то обычно с очень сильно пьяными людьми. Как раньше обстояло с этим дело? Не было ли такого подхода, что чем больше тот костер, который человек хочет перепрыгнуть, тем больше шансов приманить удачу?
- Повторюсь: мы не можем знать, как на самом деле вели себя люди в очень далекие времена. Но если мы обратимся к нашей шаманской традиции, то я вновь подчеркну, как мы обращаемся к духу огня. Мать-огонь, так мы обращаемся к нему. Для людей, разделяющих нашу шаманскую традицию, прыжки через костер являются верхом кощунства.