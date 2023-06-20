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Шаман Тимир Кам: не прыгайте через костер, это кощунственное оскорбление духа огня

Павел Соболев
, журналист
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  • Духи не делятся на плохих и хороших, просто у разных духов разная частота вибрации
  • Просьбы к духу огня должны быть конкретными, с абстрактными можно «обжечься»
  • Огонь может быть эффективным средством очищения, но алкоголь и шашлыки благо обратят во зло

Через несколько дней будет отмечаться Иванов день, и хотя не так уж много можно найти в Эстонии людей, для которых этот праздник ничего не значит, большинство знает про него только то, что в Иванову ночь нужно жечь костры, печь картошку и жарить шашлыки. О более глубоких смыслах и корнях традиции Иванова дня, а также обо многом другом в студии Postimees порассуждал шаман Тимир Кам.

Праздник Иванова дня исторически привязан к Дню летнего солнцестояния, но свое нынешнее название он получил в честь рождения Иоанна Крестителя. Однако, например, в Латвии и Литве самые устоявшиеся названия этого праздника до сих пор связаны с язычеством - Лиго в Латвии и Расос (Праздник Росы) в Литве.

- Как Вам кажется, можно ли сказать, что первородный языческий антураж этого праздника все-таки немного утерян, что христианство отложило отпечаток на ритуалы, люди стали вести себя куда целомудреннее, или же как раз эта дата остается тем днем в году, когда люди как раз ведут себя так, как вели в глубокой древности?

- Мы не можем точно знать, как люди отмечали этот праздник в дохристианские времена. Однако мы можем предполагать, что люди тогда были куда более открыты сердцем по отношению к природе. Их поступки в большей степени были направлены на вхождение в лоно природы. Люди тогда хотели видеть и слышать, что происходит вокруг.

- С давних времен люди верили в то, что огонь способен защитить от злых сил. Принято считать, что огонь - самая сильная и действенная очистительная стихия: в нем может сгореть все грязное и отжившее, но сам огонь всегда остается чистым. Можно ли сказать, что до сих пор костер Ивановой ночи воспринимается людьми как эдакий эффективный способ очищения от скверны, от плохих идей, или сейчас такие смыслы уже никем не вкладываются, и все находят большое пламя костра в первую очередь красивым?

- Я не могу сказать за других людей, что именно их привлекает в больших кострах. Я могу лишь рассказать, что нужно сделать для того, чтобы костер действительно стал очистительным. В период летнего солнцесостояния действительно широко практикуется такой ритуал, как чистка огнем, просто в силу того, что в этот период стихия огня более активна.

Однако для того, чтобы этот ритуал был полезным, чтобы эта чистка действительно состоялась, ни в коем случае нельзя делать костер из чего не попадя. Если мы будем сжигать в костре что попало, то у нас и получится неизвестно что. В той шаманской традиции, которую я представляю, к ражиганию костра относятся очень серьезно. Специально заготавливаются поленья, которые будут сожжены в ритуальном костре. И в нашей традиции, и во многих других шаманских традициях очень велико уважение к духу огня. Как, собственно, и к духам остальных стихий.

- Как нужно правильно встречать Иванов день, чтобы не дать возможности злым духам реализовать свой потенциал, что нужно обязательно сделать, чтобы праздник сложился хорошо и злые силы ничего не испортили?

- Давайте сразу определимся с некоторыми важными вещами. Во-первых, нам нравится думать, что люди изначально обладают некой божественной искрой. Поэтому человеку достаточно бывает просто правильно сформулированного намерения, чтобы какой-то процесс пошел в нужном ему русле. Во-вторых, мы не делим духов на злых и добрых. Такое представление - это человеческая их окраска.

Мы различаем духов только по вибрации. Если мы представим обычный волновой спектр, то вспомним, что бывают волны низкого диапазона, волны среднего и волны высокого диапазона. Так же и с духами, бывают духи с более низкой частотой вибрации, и с более высокой.

- Раньше считалось, что в Иванову ночь нельзя спать до самого рассвета, причем не только по той причине, что можно будет услышать пение эльфов, но прежде всего с целью оберега-защиты на весь грядущий год. Можно ли сказать, что Иванова ночь сейчас является праздником, который, если так можно выразиться, хорошо подоходит суеверным людям, если можно волевым решением последовать какой-то примете, почти что ее подстроить, и потом рассчитывать, что целый год жизни сложится удачно?

- Мне трудно говорить за суеверных людей, потому что я сам к ним не отношусь. Думаю, важнее обратить внимание на то, что в праздник летнего солнцесостояния солнце находится в высшей точке. Оказываясь в этой точке, солнце приносит наивысшую жертву. После этого солнце начинает двигаться на север и, так сказать, уходить на угасание. Для того, чтобы зимой снова возродиться.

И большой костер в данном случае являлся, по моему убеждению, выражением большой благодарности людей солнцу за то, что оно приносит себя в жертву. И большой костер является такой благодарностью и до сих пор.

Собственно, большой костер нужен как раз для того, чтобы его размера хватило до рассвета, чтобы он не потух до того момента, когда наступит рассвет. Нужно, чтобы в самый темный момент самой короткой ночи в году костер освещал бы все вокруг.

- В старину Иванов день не только в астрономическом смысле открывал начало лета, но и одновременно означал собой окончание весенних полевых работ и начало сенокоса. С этого дня крестьяне начинали задабривать духов, отвечающих за погоду, и внимательнее следить за приметами, от которых зависел будущий урожай. Есть ли и сейчас какая-то связь этого праздника с сельским хозяйством, с планированием работ, с ожиданиями от урожая, действуют ли до сих пор приметы, связанные с метеорологией, строит ли кто-то долгосрочные прогнозы погоды исходя из того, какая погода была в Иванов день?

- Прогнозированием погоды пусть занимаются специально обученные люди, у них это получается очень хорошо. Мы же можем говорить о том, что в период летнего солнцесостояния идет процесс наполнения энергией всего вокруг. И люди в древности были очень хорошо соединены с энергией природы, с ее ритмами. И у них естественным образом наступала пауза между одними работами и другими.

Действительно, делались подношения с благодарностями, чтобы задобрить духов. Мне кажется, это и сейчас активно происходит, только в несколько видоизмененном виде. Но все равно люди пытаются делать подобные вещи.

- Свежие березовые веники, связанные в Иванов день, в старину считались самыми лучшими. Насколько сильна связь Иванова дня с банной культурой, можно ли сказать, что и сейчас березовый веник, предположительно связанный в Иванов день, считается элитным товаром, веником высшей категории?

- Я не специалист в банной культуре, но с детства помню, что именно в период Иванова дня была традиция вязать березовые веники. Это совершенно логично, потому что природа в этот момент находится на наивысшем своем пике, на пике роста, так что связанный в этот период веник просто будет банально крепче.

- В давние времена вечером в этот день люди шли на расположенную за хутором или деревней площадь или на вершину какого-нибудь холма, где разжигали общий костер. Каждая семья приносила специальное угощение и, устроившись недалеко от огня, устраивала ужин. Считалось, что дым Иванова костра обладает магической силой, поэтому люди часто подсаживались ближе к костру. Насколько магической считалась эта сила, какие были ожидания от нее? Считалось, что она просто даст здоровье, или был расчет даже на приобретение каких-то сверхспособностей?

- Мы опять-таки не можем точно знать, по каким причинам какие-то люди далекого прошлого предпочитали усесться к костру поближе. По своему опыту многие из нас могут сейчас сказать, что если долго находиться совсем уж близко к костру, то можно опалить ресницы и брови.

Поэтому мне кажется, что важно не расстояние от костра, важна правильность поведения и своего внутреннего состояния. Я хочу подчеркнуть, что тем людям, которые хотят очиститься ритуальным огнем именно в этот период, о котором мы сейчас говорим, очень важно обозначить конкретные вещи, от которых человек хочет избавиться.

Это может быть какая-то болезнь, какое-то душевное состояние, какая-то череда жизненных обстоятельств. Или безденежье…

- Возможно, даже просто абстрактное невезение?

- Нет, как раз с абстрактными пожеланиями надо быть очень осторожным! Мать-огонь - так мы называем дух огня; Мать-огонь вполне может очень своенравно истолковать какое-то абстрактное понятие. И может получиться так, что тогда чистка повлечет для человека очень серьезные сюрпризы. Совсем не похожие на то, на что человек надеялся.

- В старину считалось, что предотвратить подстерегающие опасности и приманить счастье и удачу можно с помощью обряда перепрыгивания через Иванов костер. Сейчас несчастный случаи, связанные с этим ритуалом, крайне редки, если что-то такое происходит, то обычно с очень сильно пьяными людьми. Как раньше обстояло с этим дело? Не было ли такого подхода, что чем больше тот костер, который человек хочет перепрыгнуть, тем больше шансов приманить удачу?

- Повторюсь: мы не можем знать, как на самом деле вели себя люди в очень далекие времена. Но если мы обратимся к нашей шаманской традиции, то я вновь подчеркну, как мы обращаемся к духу огня. Мать-огонь, так мы обращаемся к нему. Для людей, разделяющих нашу шаманскую традицию, прыжки через костер являются верхом кощунства.

Мы считает недопустимым даже просто переступать через костер, иди даже просто ложиться на земле ногами к костру. Потому что мы не можем позволить себе выразить неуважение к духу огня.

- То есть прыжки через костер - это нечто предельно аморальное?

- Да, это очень серьезное оскорбление духа огня. И после такого оскорбления обращаться к этому духу за помощью, обращаться с просьбами - это, наверное, не лучший вариант.

- Раньше существовала традиция по три раза проводить вокруг костра крупный рогатый скот, чтобы дым и животных защитил от болезней. При этом сам костер задабривали подарком - в огонь бросали еду, семена, нитки. Таким образом, никакой жестокости с жертвоприношением в традиции этого праздника никогда не было? В жертву приносили вещи, а животных, напротив, приводили к костру за защитой?

- Праздник летнего солнцестояния - это очень светлый и чистый праздник. Поэтому какие-то жуткие подношения в рамках этого праздника совершенно недопустимы. Они вообще недопустимы для нашей шаманской традиции. Куда лучше подходят такие подношения духу огня в этот период, как молоко, светлое печенье, домашняя сдоба, мед.

Перед зажжением костер украшается, и эти подношения обычно кладутся внутрь костра, чтобы через энергию огня передать их обожествленным предкам, которые приходят в этот день к людям, чтобы дать им здоровье, счастье, удачу. Также они могут прийти и для того, чтобы, наоборот, наказать кого-то за какие-то провинности.

- Ночи напролет люди у костра в эту ночь в старину пели, танцевали, развлекали себя веселыми играми, а также рассказывали друг другу истории. Можно ли сказать, что отчасти эта традиция стимулировала развитие национальных литературных традиций?

- Я думаю, что и в наше время в том случае, если на три дня всем выключат электричество и повсеместно отключат интернет, люди тоже будут собираться у костров и развивать разговорный жанр.

- Конечно, по очень многим параметрам Иванов день стал сейчас светским праздником, а все мистические его грани воспринимаются людьми сейчас не очень серьезно, люди не столько верят в старинные приметы и важность старинных обычаев, сколько играют в них как в приятную игру. Но сохранилась ли хотя бы какая-то подсознательная вера у людей в то, что в Иванову ночь возможны чудеса?

- Вместо ответа на ваш вопрос мне хотелось бы выступить со своего рода предупреждением. К сожалению, сейчас очень многие люди проводят этот праздник в состоянии сильного алкогольного опьянения. Они бесконтрольно употребляют тяжелую пищу, в частности, шашлыки. Это никак не способствует обретению тех вещей, которые можно обрести в этот период с помощью определенных ритуалов. Скорее, дело обстоит ровно наоборот.

К сожалению, нынешние традиции отмечания этого праздника отдаляют людей от возможности получить подпитку энергией на целый год, подпитку от природы и от обожествленных предков. Эта возможность для людей закрывается. Как результат, люди просыпаются наутро в сильно измененном состоянии. И это приводит не к положительному результату, а, напротив, к болезням, к каким-то неудачам в жизни.

Смотрите в записи полную версию беседы!

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