Шаман Тимир Кам: не прыгайте через костер, это кощунство и оскорбление духа огня

Праздник Иванова дня исторически привязан к Дню летнего солнцестояния, но свое нынешнее название он получил в честь рождения Иоанна Крестителя. Однако, например, в Латвии самое устоявшееся название этого праздника до сих пор связано с язычеством - Лиго, да и в Литве его частенько называют Расос (Праздник Росы).

- Как вам кажется, можно ли сказать, что первородный языческий антураж этого праздника все-таки немного утерян, что христианство наложило отпечаток на ритуалы, люди стали вести себя куда целомудреннее, или же как раз эта дата остается тем днем в году, когда люди как раз ведут себя так, как вели в глубокой древности?

- Мы не можем точно знать, как люди отмечали этот праздник в дохристианские времена. Однако мы можем предполагать, что люди тогда были куда более открыты сердцем по отношению к природе. Их поступки в большей степени были направлены на вхождение в лоно природы. Люди тогда хотели видеть и слышать, что происходит вокруг.