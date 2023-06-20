В студии Postimees шаман Тимир Кам: как в Иванову ночь не растревожить злых духов?

На этой неделе будет отмечаться Иванов день, и хотя не так уж много можно найти в Эстонии семей и людей, для которых эта праздничная дата не важна, тем не менее, очень многие люди знают про эту традицию только то, что в Иванову ночь нужно жечь костры, печь в них картошку и жарить шашлыки, и не очень много знают о смыслах, которые есть у этой традиции, и о ее корнях. Об этих корнях и смыслах, а также обо многом другом в студии Postimees в 13.00 с ведущим поговорит шаман Тимир Кам.