В студии Postimees шаман Тимир Кам: как в Иванову ночь не растревожить злых духов?

На этой неделе будет отмечаться Иванов день, и хотя не так уж много можно найти в Эстонии семей и людей, для которых эта праздничная дата не важна, тем не менее, очень многие люди знают про эту традицию только то, что в Иванову ночь нужно жечь костры, печь в них картошку и жарить шашлыки, и не очень много знают о смыслах, которые есть у этой традиции, и о ее корнях. Об этих корнях и смыслах, а также обо многом другом в студии Postimees в 13.00 с ведущим поговорит шаман Тимир Кам.
- Как нужно «правильно» встречать Иванов день, чтобы не дать возможности злым духам реализовать свой «потенциал», что нужно обязательно сделать так, чтобы праздник сложился хорошо, и злые силы ничего не испортили?
- В старину Иванов день не только в астрономическом смысле открывал начало лета, но и одновременно означал собой окончание весенних полевых работ и начало сенокоса. С этого дня крестьяне начинали задабривать духов, отвечающих за погоду, и внимательнее cледить за приметами, от которых зависел будущий урожай сена. Есть ли и сейчас какая-то связь этого праздника с сельским хозяйством, с планированием работ, с ожиданиями от урожая, влиятельны ли до сих пор приметы, связанные с метеорологией, строит ли кто-то долгосрочные прогнозы погоды исходя из того, какая погода была в Иванов день?
- В давние времена вечером в этот день люди шли на расположенную за хутором или деревней площадь или на вершину какого-нибудь холма, где разжигали общий костер. Каждая семья приносила специальное угощение и, устроившись недалеко от огня, устраивала ужин. Считалось, что дым Иванова костра обладает магической силой, поэтому люди часто подсаживались ближе к костру. Насколько магической считалась эта сила, какие были ожидания от нее? Считалось, что она просто даст здоровье, или был расчет даже на приобретение каких-то сверхспособностей?
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