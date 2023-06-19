Две легенды на одном снимке: Тянак побывал в гостях у известнейшего кенийского спортсмена

На этой неделе в Кении пройдет седьмой этап чемпионата мира по авторалли. Накануне ралли Отть Тянак сумел навестить легендарного кенийского спортсмена Элиуда Кипчоге.
Тянак — один из лучших раллийных гонщиков в мире, который в 2019 году также стал чемпионом мира. Кипчоге — один из лучших марафонцев в истории. Кроме того, он первый человек, преодолевший марафонскую дистанцию менее чем за два часа.
«Вчера у нас была возможность посетить легенду — самого Элиуда Кипчоге, — написал Тянак под фотографиями, опубликованными в социальных сетях. - Спасибо, что принял нас, Элиуд! Это был вдохновляющий визит».