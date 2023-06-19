Две легенды на одном снимке: Тянак побывал в гостях у известнейшего кенийского спортсмена

Тянак — один из лучших раллийных гонщиков в мире, который в 2019 году также стал чемпионом мира. Кипчоге — один из лучших марафонцев в истории. Кроме того, он первый человек, преодолевший марафонскую дистанцию ​​менее чем за два часа.