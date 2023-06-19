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Две легенды на одном снимке: Тянак побывал в гостях у известнейшего кенийского спортсмена

rus.postimees.ee
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Отть Тянак.
Отть Тянак. Фото: IMAGO/Nikos Katikis

На этой неделе в Кении пройдет седьмой этап чемпионата мира по авторалли. Накануне ралли Отть Тянак сумел навестить легендарного кенийского спортсмена Элиуда Кипчоге.

Тянак — один из лучших раллийных гонщиков в мире, который в 2019 году также стал чемпионом мира. Кипчоге — один из лучших марафонцев в истории. Кроме того, он первый человек, преодолевший марафонскую дистанцию ​​менее чем за два часа.

«Вчера у нас была возможность посетить легенду — самого Элиуда Кипчоге, — написал Тянак под фотографиями, опубликованными в социальных сетях. - Спасибо, что принял нас, Элиуд! Это был вдохновляющий визит».

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