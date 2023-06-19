В преддверии Иванова дня гипермаркеты Prisma работают круглосуточно

В преддверии Иванова дня, в период с 20 по 22 июня, все гипермаркеты Prisma и супермаркет Vanalinna Prisma в Таллинне будут работать круглосуточно, о чем сообщила BNS пресс-служба торговой сети.
В этих магазинах можно сделать покупки к празднику в удобное время как поздно вечером, так и рано утром. Отзывы покупателей о такой возможности в предыдущие годы были очень положительными.
Круглосуточно будут работать магазины Sikupilli, Kristiine, Rocca al Mare, Lasnamäe, Mustamäe и Vanalinna Prisma в Таллинне, Sõbra Prisma и Annelinna Prisma в Тарту и Narva Prisma в Нарве.