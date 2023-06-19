Трансатлет разгромила женщин: мою мощь не сравнить с их

Трансатлет Остин Киллипс разгромила своих конкуренток в велогонке в США. Ближайшая соперница уступила ей пять минут.
Велогонка Belgian Waffle Ride, проходившая в штате Северная Каролина, имела длину 221 км и почти четыре километра подъема. Сложность трассы также повышалась за счет большого количества преград: было много воды, песка и камней.
«Эти усилия меня выжали. Я очень горжусь», — порадовалась Киллипс, победившая Пейдж Онвеллер и Флавию Оливейру Паркс.
Онвеллер сказала, что большую часть дня тройка лучших ехала вместе, но она никак не могла опередить Киллипс.
«Мои возможности несравнимы с ее», — сказала американка.
Кстати, Онвеллер призвала людей уважать трансатлетов и добавила, что у них должна быть своя соревновательная категория.