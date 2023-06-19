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Трансатлет разгромила женщин: мою мощь не сравнить с их

rus.postimees.ee
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Остин Киллипс (справа).
Остин Киллипс (справа). Фото: @austin_trace/Instagram

Трансатлет Остин Киллипс разгромила своих конкуренток в велогонке в США. Ближайшая соперница уступила ей пять минут.

Велогонка Belgian Waffle Ride, проходившая в штате Северная Каролина, имела длину 221 км и почти четыре километра подъема. Сложность трассы также повышалась за счет большого количества преград: было много воды, песка и камней.

«Эти усилия меня выжали. Я очень горжусь», — порадовалась Киллипс, победившая Пейдж Онвеллер и Флавию Оливейру Паркс.

Онвеллер сказала, что большую часть дня тройка лучших ехала вместе, но она никак не могла опередить Киллипс.

«Мои возможности несравнимы с ее», — сказала американка.

Кстати, Онвеллер призвала людей уважать трансатлетов и добавила, что у них должна быть своя соревновательная категория.

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