Трансатлет разгромила женщин: мою мощь не сравнить с их

Велогонка Belgian Waffle Ride, проходившая в штате Северная Каролина, имела длину 221 км и почти четыре километра подъема. Сложность трассы также повышалась за счет большого количества преград: было много воды, песка и камней.

«Эти усилия меня выжали. Я очень горжусь», — порадовалась Киллипс, победившая Пейдж Онвеллер и Флавию Оливейру Паркс.

Онвеллер сказала, что большую часть дня тройка лучших ехала вместе, но она никак не могла опередить Киллипс.

«Мои возможности несравнимы с ее», — сказала американка.