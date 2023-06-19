БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ⟩ Elisa предостерегает: от имени фирмы поступают мошеннические звонки

По словам Май Крафт, руководителя отдела информационной безопасности Elisa, клиенты стали получать звонки от лиц, утверждающих, что они звонят из компании Elisa. В звонках клиентам советуют загрузить инструмент удаленного управления. Сообщается, что разговор ведется на русском языке, подробности пока уточняются.

Крафт подчеркнула, что к таким звонкам нужно подходить с особой осторожностью: «К сожалению, это мошеннические звонки, цель которых - получить доступ к компьютерам жертв и таким образом направить их на вход на мошенническую страницу самообслуживания Elisa с помощью ID-карты, Mobiil-ID или Smart-ID», - сказала Крафт.

«Когда люди входят в среду, мошенники входят в систему самообслуживания клиентов в фоновом режиме. Таким образом они могут получить доступ к данным, видимым в системе самообслуживания клиентов, и выполнять действия от имени жертвы», - добавила она.

Elisa призывает клиентов быть бдительными и сообщать о подозрительной активности по электронной почте security@elisa.ee.

«Когда нам становится известно о клиентах, ставших жертвой фишингового звонка, мы обязательно анализируем инцидент и пытаемся понять, какой ущерб понес клиент. Мы будем продолжать внимательно следить за этим вопросом и принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности наших клиентов, - сказала Крафт. - Мы хотели бы напомнить всем, чтобы они были осторожны при получении неожиданных звонков или сообщений, особенно когда просят предоставить личную или финансовую информацию или просят загрузить какое-либо программное обеспечение на их компьютер».

Чтобы защитить себя и свое предприятие от потенциальных мошенников, важно всегда быть осторожным при получении неожиданных звонков или сообщений. Вот несколько советов, которые помогут защитить себя: