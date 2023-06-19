БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ⟩ Elisa предостерегает: от имени фирмы поступают мошеннические звонки

Клиентам Elisa стали поступать фишинговые звонки на русском языке, с помощью которых мошенники пытаются получить личные или финансовые данные жертвы.
По словам Май Крафт, руководителя отдела информационной безопасности Elisa, клиенты стали получать звонки от лиц, утверждающих, что они звонят из компании Elisa. В звонках клиентам советуют загрузить инструмент удаленного управления. Сообщается, что разговор ведется на русском языке, подробности пока уточняются.
Крафт подчеркнула, что к таким звонкам нужно подходить с особой осторожностью: «К сожалению, это мошеннические звонки, цель которых - получить доступ к компьютерам жертв и таким образом направить их на вход на мошенническую страницу самообслуживания Elisa с помощью ID-карты, Mobiil-ID или Smart-ID», - сказала Крафт.
«Когда люди входят в среду, мошенники входят в систему самообслуживания клиентов в фоновом режиме. Таким образом они могут получить доступ к данным, видимым в системе самообслуживания клиентов, и выполнять действия от имени жертвы», - добавила она.
Elisa призывает клиентов быть бдительными и сообщать о подозрительной активности по электронной почте security@elisa.ee.
«Когда нам становится известно о клиентах, ставших жертвой фишингового звонка, мы обязательно анализируем инцидент и пытаемся понять, какой ущерб понес клиент. Мы будем продолжать внимательно следить за этим вопросом и принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности наших клиентов, - сказала Крафт. - Мы хотели бы напомнить всем, чтобы они были осторожны при получении неожиданных звонков или сообщений, особенно когда просят предоставить личную или финансовую информацию или просят загрузить какое-либо программное обеспечение на их компьютер».
Чтобы защитить себя и свое предприятие от потенциальных мошенников, важно всегда быть осторожным при получении неожиданных звонков или сообщений. Вот несколько советов, которые помогут защитить себя:
- не сообщайте личную или финансовую информацию по телефону и не вводите ее на подозрительных веб-сайтах;
- будьте осторожны с любыми звонками или сообщениями, в которых утверждается, что вы должны кому-то денег, или с просьбой немедленно заплатить за что-либо;
- относитесь скептически к сообщениям или звонкам, в которых запрашивают вашу личную информацию или направляют вас на загрузку программного обеспечения или посещение веб-сайта;
- прежде чем предпринимать какие-либо действия, изучите и проверьте законность компании или организации.