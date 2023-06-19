Костер на Иванову ночь можно разводить в специально отведенных местах, но не в лесу

Принятый на прошлой неделе запрет на разведение костров останется в силе и в Иванов день. Это означает, что костры, барбекю и курение будут запрещены в районах с лесной и другой растительностью и торфяными почвами. Костры, организованные общинами и муниципалитетами, разводить можно. Также можно жечь костер во дворе.
С 14 июня на всей территории Эстонии действует пожароопасное время, и во избежание масштабных пожаров запрещается разводить костры, жарить барбекю и курить в местах с лесной и другой растительностью и торфяной почвой. Также запрещено разведение открытого огня в лесных массивах RMK.
Спасатели выезжают на проверочные рейды, и если кто-то разведет костер в запрещенном месте, отдается приказ тушить открытый огонь или спасатели тушат его сами. За нарушение может быть наложен штраф в размере до 1200 евро для частного лица и до 3200 евро для юридического лица.
Спасательный департамент рекомендует избегать разведения костров, но если это важно, к пожарной безопасности нужно относиться с особой тщательностью:
- огонь необходимо разводить как можно дальше от горючих материалов, зданий и леса;
- место разведения костра должно содержаться в порядке, то есть трава должна быть скошена;
- костер должен быть окружен насыпью из земли или камней, а территория вокруг костра должна быть очищена от мусора;
- разводить огонь можно только в безветренную или умеренно ветреную погоду. Также надо следить за направлением ветра, чтобы искры не падали на здание или растительность;
- почву вокруг костра можно увлажнить, чтобы огонь не распространялся по высохшей траве;
- разжигая костер, наготове должны быть огнетушители, а в конце мероприятия нужно убедиться, что огонь погас и нет тлеющих углей;
- огонь нельзя оставлять без присмотра ни на мгновение, ведь даже нескольких секунд достаточно для несчастного случая.
Спасательный департамент настоятельно рекомендует выбрать человека, который будет следить за костром с момента его разжигания до тех пор, пока он не погаснет.