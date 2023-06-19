Спасательный департамент уточнил правила разведения костров в Иванову ночь

С 14 июня на всей территории Эстонии действует пожароопасное время, и во избежание масштабных пожаров запрещается разводить костры, жарить барбекю и курить в местах с лесной и другой растительностью и торфяной почвой. Также запрещено разведение открытого огня в лесных массивах RMK.

Спасатели выезжают на проверочные рейды, и если кто-то разведет костер в запрещенном месте, отдается приказ тушить открытый огонь, или спасатели тушат его сами. За нарушение может быть наложен штраф в размере до 1200 евро для частного лица и до 3200 евро для юридического лица.

Спасательный департамент рекомендует избегать разведения костров, но если это важно, к пожарной безопасности нужно относиться с особой тщательностью:

огонь необходимо разводить как можно дальше от горючих материалов, зданий и леса;



место разведения костра должно содержаться в порядке, то есть трава должна быть скошена;



костер должен быть окружен насыпью из земли или камней, а территория вокруг костра должна быть очищена от мусора;



разводить огонь можно только в безветренную или умеренно ветреную погоду. Также надо следить за направлением ветра, чтобы искры не падали на здание или растительность;



почву вокруг костра можно увлажнить, чтобы огонь не распространялся по высохшей траве;



разжигая костер, наготове должны быть огнетушители, а в конце мероприятия нужно убедиться, что огонь погас и нет тлеющих углей;



огонь нельзя оставлять без присмотра ни на мгновение, ведь даже нескольких секунд достаточно для несчастного случая.