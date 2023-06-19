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Спасательный департамент уточнил правила разведения костров в Иванову ночь

rus.postimees.ee
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Костер.
Костер. Фото: Эрик Калда

Принятый на прошлой неделе запрет на разведение костров останется в силе и в Иванов день. Это означает, что костры, барбекю и курение будут запрещены в районах с лесной и другой растительностью и торфяными почвами. Костры, организованные общинами и муниципалитетами, разводить можно. Также можно жечь костер во дворе.

С 14 июня на всей территории Эстонии действует пожароопасное время, и во избежание масштабных пожаров запрещается разводить костры, жарить барбекю и курить в местах с лесной и другой растительностью и торфяной почвой. Также запрещено разведение открытого огня в лесных массивах RMK.

Спасатели выезжают на проверочные рейды, и если кто-то разведет костер в запрещенном месте, отдается приказ тушить открытый огонь, или спасатели тушат его сами. За нарушение может быть наложен штраф в размере до 1200 евро для частного лица и до 3200 евро для юридического лица.

Спасательный департамент рекомендует избегать разведения костров, но если это важно, к пожарной безопасности нужно относиться с особой тщательностью:

  • огонь необходимо разводить как можно дальше от горючих материалов, зданий и леса;
     
  • место разведения костра должно содержаться в порядке, то есть трава должна быть скошена;
     
  • костер должен быть окружен насыпью из земли или камней, а территория вокруг костра должна быть очищена от мусора;
     
  • разводить огонь можно только в безветренную или умеренно ветреную погоду. Также надо следить за направлением ветра, чтобы искры не падали на здание или растительность;
     
  • почву вокруг костра можно увлажнить, чтобы огонь не распространялся по высохшей траве;
     
  • разжигая костер, наготове должны быть огнетушители, а в конце мероприятия нужно убедиться, что огонь погас и нет тлеющих углей;
     
  • огонь нельзя оставлять без присмотра ни на мгновение, ведь даже нескольких секунд достаточно для несчастного случая.

Спасательный департамент настоятельно рекомендует выбрать человека, который будет следить за костром с момента его разжигания до тех пор, пока он не погаснет.

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