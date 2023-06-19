РИЙНА СОЛМАН ⟩ Финское правительство действует основательно и открыто, эстонское ведет себя лживо и поверхностно

Финляндия подает пример

Финляндия своим решением повысить детские пособия показывает ответственное отношение к будущему своего государства. Если в Эстонии сейчас самые низкие показатели рождаемости за последний век, то в Финляндии они оказались самыми низкими за последние 250 лет, всего 1,3 ребенка на женщину. Финны очень хорошо понимают серьезность проблемы, и у финнов теперь есть правительство, которое взяло на себя ответственность за будущее своей страны и своего народа.

На очень извращенный манер правительство Каи Каллас еще и умудрилось приводить нам в пример низкую рождаемость в Финляндии. На инфочасах нашего правительства на фоне обсуждений темы урезания у нас семейных пособий говорилось, что и в Финляндии, и в Европе тоже низкая рождаемость, и что никакие меры тут не помогают. Но на нашем собственном более раннем примере можно сказать, что еще как помогают! В 2017 году были введены меры поддержки семей с тремя и более детьми, и детей в период с 2017 по 2021 год родилось на четверть больше в сравнении с предыдущими показателями. Если говорить о третьем ребенке и последующих детях, то их рождение увеличилось на 25 процентов.