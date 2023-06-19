Планы эстонского и финского правительства отличаются как ночь и день, пишет депутат Рийгикогу Рийна Солман («Отечество»).
РИЙНА СОЛМАН ⟩ Финское правительство действует основательно и открыто, эстонское ведет себя лживо и поверхностно
В Финляндии пришло к власти самое правое правительство со времен Второй мировой войны. Правительством руководит родственная «Отечеству» партия Национальная коалиция во главе с Петтери Орпо. Основательные коалиционные переговоры с христианскими демократами, «Истинными финнами» и Шведской народной партией длились сорок дней.
В итоге получилось соглашение, которому Эстония может позавидовать. Финляндию благодаря правому консервативному правительству ждет сокращение государственного аппарата, снижение налогов и стимулирование экономики. Ко всему прочему, урезания финнов системны и направлены в будущее: на детские пособия никто не нападает, напротив, их повышают.
Планы правительства
Финский 243-страничный коалиционный договор очень продуман и основателен. Например, правительство намерено уменьшить рыночные ограничения, а также урезать и реформировать систему поддержки безработных, что помогло бы эффективнее направлять безработных на рабочие места. Финны поставили задачей увеличить охват населения рынком труда на 100 000 человек и снизить подоходный налог. В сравнении с эстонским правительством, которое занимается штамповкой всевозможных ограничений и регуляций, финны принялись уменьшать ограничения, о чем 18 июня очень компетентно говорил Анвар Самост в передаче на Vikerraadio «Самост и Ааспыллу».
Планы правительств Эстонии и Финляндии действительно различаются как ночь и день. Если эстонское правительство хочет поднять налоги, то финское оставляет налоговую нагрузку на прежнем уровне или даже снижает ее. В эстонском коалиционном договоре нет ни одной конкретной программы стимулирования экономики, в то время как большая часть финского коалиционного договора как раз на этом и сосредотачивается.
Хотя и в Эстонии делаются предложения по стимулированию экономики. Как предприниматель Индрек Нейвельт (9 июня), так и торгово-промышленный магнат Тоомас Луман (15 июня) четко говорили, что кредит для инвестиций для Эстонии является очень разумным путем оживления экономики. К сожалению, правительство остается глухим к этим разговорам.
Та же история и с урезаниями. Если в Финляндии в коалиционном договоре есть ясные планы, как можно сократить государственные расходы, в эстонском коалиционном договоре написано, что каждый министр должен сам находить в своей зоне ответственности возможности для экономии. На практике это означает, что разработка планов урезания остается на усмотрение министерств. План, по которому министерства должны сами себя урезать, можно считать провалившимся уже в зародыше.
Выглядит очень вероятным и логичным, что ни одно министерство не найдет возможности для реальных сокращений своих бюджетов. В противном случае это означало бы признание того, что деньги налогоплательщиков раньше тратились впустую и что делалась такая работа, которая могла бы оставаться и не сделанной. Сегодняшнее положение делает особенно гротескным то, что даже министерства не знают, в чем состоит задача сокращений, на что обращал внимание Меэлис Ойдсалу в Postimees 5 июня.
Единственным местом для урезаний, которое новое правительство нашло уже в утренние часы своего рабочего дня, оказались семьи с детьми, у которых начали с особым вдохновением отбирать пособия и льготы. Это в высшей степени циничная и недальновидная политика в большей степени выглядит аннулированием проводившейся до последнего времени политики «Отечества», чем каким-то долгосрочным планом будущего для Эстонии. Финляндия повела себя здесь прямо противоположным образом; несмотря на многие урезания в социальной сфере, там, напротив, приняли решение повысить детские пособия.
Финляндия подает пример
Финляндия своим решением повысить детские пособия показывает ответственное отношение к будущему своего государства. Если в Эстонии сейчас самые низкие показатели рождаемости за последний век, то в Финляндии они оказались самыми низкими за последние 250 лет, всего 1,3 ребенка на женщину. Финны очень хорошо понимают серьезность проблемы, и у финнов теперь есть правительство, которое взяло на себя ответственность за будущее своей страны и своего народа.
На очень извращенный манер правительство Каи Каллас еще и умудрилось приводить нам в пример низкую рождаемость в Финляндии. На инфочасах нашего правительства на фоне обсуждений темы урезания у нас семейных пособий говорилось, что и в Финляндии, и в Европе тоже низкая рождаемость, и что никакие меры тут не помогают. Но на нашем собственном более раннем примере можно сказать, что еще как помогают! В 2017 году были введены меры поддержки семей с тремя и более детьми, и детей в период с 2017 по 2021 год родилось на четверть больше в сравнении с предыдущими показателями. Если говорить о третьем ребенке и последующих детях, то их рождение увеличилось на 25 процентов.
Такая лживость, к сожалению, и отражает самое большое различие между политической культурой правительств Эстонии и Финляндии. В Финляндии дела делаются основательно, системно и открыто, с лицом, обращенным к народу. В Эстонии они делаются лживо, наспех, поверхностно, а также в расчете на короткую память народа. Премьер-министр ранее дала понять, что желает протащить через Рийгикогу законопроекты об урезании детских пособий и повышении налогов уже к 15 июня, то есть, до Иванова дня, чтобы люди смогли бы повеселиться на праздники, а в последующий период отпусков позабыть о свинствах правительства.
Для отвлечения внимания народа из англоязычных стран импортируются бурные культурные войны, с помощью которых создаются конфликты между разными социальными группами и в Эстонии. Под этим я в самую первую очередь подразумеваю ценностный конфликт, раздуваемый силовым продавливанием однополых браков, который волной распространяется по всему обществу. Члены правительства уже дали понять, что однополыми браками ограничиваться не собираются. В кабинетах Министерства социальных дел сейчас Сигне Рийсало вместе с отправлявшим на гей-парад работников министерства канцлером Маарьо Мяндмаа подготавливают введение порядка, по которому можно будет менять пол без согласия врача.
Законы культурной войны
При всем при этом правительству следует помнить о двух вещах. Во-первых, предыдущая леволиберальная правящая коалиция Финляндии также проталкивала законы, импортированные культурными войнами. Правительство Санны Марин дало людям право раз в год менять свой пол в зависимости от их самоощущения, чему сейчас пытается подражать Рийсало. Напомим, что Марин, делавшая такие глупости в Финляндии, проиграла следующие выборы и была вынуждена освободить кабинет для самой правой коалиции, что Финляндия видела со времен Второй мировой войны.
Во-вторых, третьему правительству Каи Каллас не стоит рассчитывать на то, что нынешняя оппозиция забудет все понаделанное правительством. Сейчас мы круглосуточно и всеми возможными средствами сражаемся с самыми грязными поправками в законы. Помним и напоминаем, в чем они состоят: урезание семейныех пособий, отмена льгот для многодетных семей, повышение налогов и решение за нас вопросов, связанных с моралью. Залезание с гендерными вопросами в спальни людей - это не тот мандат, который просили у людей на выборах 2023 года, и мы не собираемся об этом забыть.
Надеюсь, что не забудут этого и избиратели, и что, по крайней мере, одно явление в политике для Эстонии и Финляндии будет похожим: после крушения либералов к власти придет правительство, которое не будет заниматься сражениями в культурных войнах, а будет оживлять экономику и формировать видение прочного будущего своего народа.