БЕРЕГИТЕСЬ! ⟩ Полиция выходит на дороги, штраф – это еще мягкое наказание

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель процессуального отдела Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Прантс.

Выдержки из беседы:

– Что меняется на дорогах Эстонии в праздничный период? Насколько горячая пора наступает для полиции?

– Очевидно, что работы у полиции будет больше, чем обычно. В период длинных праздников, как правило, у людей обостряются проблемы с алкоголем, а там, где есть алкоголь, всегда присутствуют эмоции и конфликты. Искренне надеемся, что в этом году удастся предупредить инциденты на дорогах, и верим в то, что предстоящие праздники обойдутся без насилия.

– Когда полиция перейдет на усиленный режим? Много ли дополнительных сил будет привлечено?

– По традиции, на дорогах Эстонии пройдут рейды, к проверкам будет привлечены достаточно большие силы. К патрульным полицейским присоединятся помощники полицейских и сотрудники других отделов, которые обычно в рейдах не участвуют. Все коллеги придут на помощь патрульным.

– Полиция выходит на дороги?

– Можете не сомневаться. На дорогах обязательно будут полицейские: будем измерять уровень алкоголя в крови, скорость и наличие водительских удостоверений. Рейды пройдут по всей Эстонии. Самый интенсивный период проверок – с 22 по 26 июня. Контролировать будут не только водителей автомобилей. Самокаты и велосипеды не станут исключением.

– Насколько жестко будут действовать полицейские в отношении нарушителей?