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БЕРЕГИТЕСЬ! ⟩ Полиция выходит на дороги, штраф – это еще мягкое наказание

Самокаты и велосипеды – не исключение
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Интенсивные проверки начнутся с 22 июня
  • Ожидаются повсеместные рейды на дорогах
  • Насилие в семье – приоритетный вызов

Насколько горячая пора наступает для полиции в преддверии Иванова дня? Какие рейды запанированы на предстоящие праздники? Нужно ли ждать повсеместных проверок на дорогах?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель процессуального отдела Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Прантс.

Выдержки из беседы:

– Что меняется на дорогах Эстонии в праздничный период? Насколько горячая пора наступает для полиции?

– Очевидно, что работы у полиции будет больше, чем обычно. В период длинных праздников, как правило, у людей обостряются проблемы с алкоголем, а там, где есть алкоголь, всегда присутствуют эмоции и конфликты. Искренне надеемся, что в этом году удастся предупредить инциденты на дорогах, и верим в то, что предстоящие праздники обойдутся без насилия.

– Когда полиция перейдет на усиленный режим? Много ли дополнительных сил будет привлечено?

– По традиции, на дорогах Эстонии пройдут рейды, к проверкам будет привлечены достаточно большие силы. К патрульным полицейским присоединятся помощники полицейских и сотрудники других отделов, которые обычно в рейдах не участвуют. Все коллеги придут на помощь патрульным. 

– Полиция выходит на дороги?

– Можете не сомневаться. На дорогах обязательно будут полицейские: будем измерять уровень алкоголя в крови, скорость и наличие водительских удостоверений. Рейды пройдут по всей Эстонии. Самый интенсивный период проверок – с 22 по 26 июня. Контролировать будут не только водителей автомобилей. Самокаты и велосипеды не станут исключением.

– Насколько жестко будут действовать полицейские в отношении нарушителей?

– Штрафы – не самое важное. Главное помнить, что нельзя садиться за руль пьяным, без водительских прав. Вы подвергаете опасности не только себя, но и других! Если полиция задержит злостного нарушителя, штраф (до 1200 европрим. ред.) – это самое малое, что грозит в таких ситуациях. Полиция может отправить водителя в арестантский дом, лишить водительских прав или конфисковать автомобиль.

– Кто, наряду с лихачами и нетрезвыми водителями, будет в центре особого внимания полиции?

– Домашнее насилие – под повышенным вниманием полиции. Это приоритетный вызов для нас уже не первый год. Если вы стали свидетелем подобного конфликта, незамедлительно звоните в полицию! Полиция отреагирует мгновенно. Как показывает статистика, случаев насилия в семье в период праздников, увы, становится больше.

– Статистика также показывает, что в период праздников на фоне роста количества ДТП, семейных конфликтов и насилия увеличивается и частота краж?

– Так и есть. Не стоит забывать, что уезжая из дома на праздники, нужно закрывать окна. Кроме того, не следует оставлять в коридорах или во дворах без присмотра велосипеды и другие вещи.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: полиция выходит на дороги? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liviana Conti
Студия Postimees: полиция выходит на дороги? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liviana Conti Фото: Kermo Benrot
  • Что меняется на дорогах Эстонии в праздничный период?
  • Какие рейды запланированы на предстоящую неделю?
  • Кто будет в центре особого внимания полиции на этот раз?
  • Насколько жестко будут действовать стражи порядка?
  • Сколько стоит вождение в нетрезвом виде и превышение скорости?
  • Увеличивается ли в период праздников количество ДТП, семейных конфликтов, насилия и краж?
  • Как не угодить в полицейский участок или в больницу?
  • Как сдержать порывы нетрезвых водителей сесть за руль?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liviana Conti 

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