БЕРЕГИТЕСЬ! ⟩ Полиция выходит на дороги, штраф – это еще мягкое наказание

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель процессуального отдела Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Прантс.
– Что меняется на дорогах Эстонии в праздничный период? Насколько горячая пора наступает для полиции?
– Очевидно, что работы у полиции будет больше, чем обычно. В период длинных праздников, как правило, у людей обостряются проблемы с алкоголем, а там, где есть алкоголь, всегда присутствуют эмоции и конфликты. Искренне надеемся, что в этом году удастся предупредить инциденты на дорогах, и верим в то, что предстоящие праздники обойдутся без насилия.
– Когда полиция перейдет на усиленный режим? Много ли дополнительных сил будет привлечено?
– По традиции, на дорогах Эстонии пройдут рейды, к проверкам будет привлечены достаточно большие силы. К патрульным полицейским присоединятся помощники полицейских и сотрудники других отделов, которые обычно в рейдах не участвуют. Все коллеги придут на помощь патрульным.
– Полиция выходит на дороги?
– Можете не сомневаться. На дорогах обязательно будут полицейские: будем измерять уровень алкоголя в крови, скорость и наличие водительских удостоверений. Рейды пройдут по всей Эстонии. Самый интенсивный период проверок – с 22 по 26 июня. Контролировать будут не только водителей автомобилей. Самокаты и велосипеды не станут исключением.
– Насколько жестко будут действовать полицейские в отношении нарушителей?
– Штрафы – не самое важное. Главное помнить, что нельзя садиться за руль пьяным, без водительских прав. Вы подвергаете опасности не только себя, но и других! Если полиция задержит злостного нарушителя, штраф (до 1200 евро – прим. ред.) – это самое малое, что грозит в таких ситуациях. Полиция может отправить водителя в арестантский дом, лишить водительских прав или конфисковать автомобиль.