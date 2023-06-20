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Студия Postimees: полиция выходит на дороги?

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Насколько горячая пора наступает для полиции в преддверии Иванова дня? Какие рейды запанированы на предстоящие праздники? Нужно ли ждать повсеместных проверок на дорогах?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель процессуального отдела Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Прантс. Смотрите интервью в 14:00!

  • Что меняется на дорогах Эстонии в праздничный период?
  • Каки рейды запанированы на предстоящую неделю?
  • Кто будет в центре особого внимания полиции на этот раз?
  • Насколько жестко будут действовать стражи порядка?
  • Сколько стоит вождение в нетрезвом виде и превышение скорости?
  • Увеличивается ли в период праздников количество ДТП, семейных конфликтов, насилия и краж?
  • Как не угодить в полицейский участок или в больницу?
  • Как сдержать порывы нетрезвых водителей сесть за руль?
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