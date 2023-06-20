Студия Postimees: полиция выходит на дороги?

Насколько горячая пора наступает для полиции в преддверии Иванова дня? Какие рейды запанированы на предстоящие праздники? Нужно ли ждать повсеместных проверок на дорогах?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель процессуального отдела Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Прантс. Смотрите интервью в 14:00!
- Что меняется на дорогах Эстонии в праздничный период?
- Каки рейды запанированы на предстоящую неделю?
- Кто будет в центре особого внимания полиции на этот раз?
- Насколько жестко будут действовать стражи порядка?
- Сколько стоит вождение в нетрезвом виде и превышение скорости?
- Увеличивается ли в период праздников количество ДТП, семейных конфликтов, насилия и краж?
- Как не угодить в полицейский участок или в больницу?
- Как сдержать порывы нетрезвых водителей сесть за руль?