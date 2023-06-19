Сборная Бельгии осталась перед игрой в Таллинне без своего легендарного вратаря

Вратарь сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа в воскресенье отказался тренироваться с национальной командой. Он оскорбился, что в матче против сборной Австрии ему не позволили выйти с капитанской повязкой. Бельгийская пресса считает, что в отборочном матче Евро-2024 в Таллинне против сборной Эстонии Куртуа не сыграет.
Сборная Бельгии 17 июня в Брюсселе сыграла в матче отбора к Евро-2024 вничью 1:1 со сборной Австрии. Капитан сборной Бельгии Кевин де Брюйне пропускал игру из-за травмы, поэтому капитанская повязка была отдана Ромелу Лукаку.
Вратарю мадридского «Реала» это решение, по слухам, не понравилось. После игры со сборной Австрии он не стал общаться с прессой, затем знаменитый голкипер не появился на воскресной тренировке. Бельгийские СМИ пишут, что после игры с Австрией у Куртуа произошла ссора с партнерами по команде в раздевалке.
20 июня в Таллинне в матче отборочного турнира чемпионата Европы Бельгия должна сыграть против сборной Эстонии. Бельгийская пресса пишет о том, что звездный бельгийский вратарь в матче против эстонской команды не сыграет.