Сборная Бельгии осталась перед игрой в Таллинне без своего легендарного вратаря

Вратарю мадридского «Реала» это решение, по слухам, не понравилось. После игры со сборной Австрии он не стал общаться с прессой, затем знаменитый голкипер не появился на воскресной тренировке. Бельгийские СМИ пишут, что после игры с Австрией у Куртуа произошла ссора с партнерами по команде в раздевалке.