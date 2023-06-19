В год Зеленой столицы в Таллинне инициированы долгосрочные изменения

В первом полугодии в рамках реализации программы Зеленой столицы Европы в городском пространстве Таллинна произошло множество изменений: открыт летний парк на Ратушной площади, появилось 14 городских лугов, участники Праздника песни и танца высадили 150 деревьев. Кроме того, состоялось около сотни экологических мероприятий, а девять предприятий намерены протестировать свои экоидеи в Таллинне, сообщает пресс-служба Таллиннской горуправы.
Весной Таллинн выделил один миллион евро из бюджета Зеленой столицы на поддержку некоммерческой деятельности, чтобы горожане, предприятия и некоммерческие организации также могли принять участие в развитии Зеленой столицы и реализовать свои идеи. В ходе трех туров поступило более ста заявок, и почти половина из них получила поддержку. Всего программа Таллинна Зеленой столицы Европы поддержала 48 экологических проектов.
«Для Таллинна год Зеленой столицы Европы, безусловно, не конечная точка, а скорее часть пути. Наша главная задача – сделать так, чтобы все нововведения, которые произойдут в этом году, имели бы долгосрочный эффект. И прежде всего – повысили бы качество жизни в городе», - отметил мэр Михаил Кылварт.
По словам мэра, одним из самых важных проектов является сотрудничество Таллинна и предприятия Utilitas, в результате которого в ближайшие годы планируется использовать новые технологии при производстве энергии. «Это сотрудничество будет иметь долгосрочное влияние в сфере развития экологии, обеспечит стабильность цен на отопление и безопасность в области энергетики. Символично, что нам удалось это сделать именно в Год зеленой столицы», - сказал Кылварт.
В рамках проекта «Зеленый след» в Таллинне реализуются изменения городского пространства, ориентированные на повышение уровня удобств для горожан. Одним из примеров служит временный парк, разбитый на Ратушной площади на летний период. Во второй половине лета появятся новые проекты в области городского пространства в Пирита, Ласнамяэ, Нымме и Пыхья-Таллинне. Самые заметные изменения ожидают территорию вокруг Горхолла: город планирует связать между собой променад Каларанна и территорию круизного терминала, чтобы в итоге можно было беспрепятственно гулять по морскому променаду от порта Ноблесснер до пляжа Пирита.
«Жителям Таллинна в их повседневной жизни, безусловно, будут наиболее заметны результаты деятельности проекта "Зеленый след". Городское пространство становится более зеленым в самом широком смысле этого слова. Там, где это возможно, мы стараемся сделать наше городское пространство значительно приятнее с помощью методов тактического урбанизма, то есть относительно небольшими усилиями.
Большой акцент будет сделан на озеленении: в год Зеленой столицы будет высажено 1000 деревьев, 150 из них уже посадили участники молодежного праздника песни и танца. Около 100 деревьев – это тенистые деревья, которые будут посажены в разных районах с целью снижения в городе эффекта "теплового острова". Кроме того, мы засеиваем в городе 14 цветочных лугов, три из которых горожане смогут засадить сами - для этого город распределил 8000 упаковок семян», - рассказал вице-мэр Владимир Свет.
В год Зеленой столицы запланирована и другая деятельность. Например, с конца августа до середины сентября в сотрудничестве с Let’s Do It World пройдет международная кампания по очистке Балтийского моря. «Мы призываем с ее помощью всех жителей городов, расположенных у Балтийского моря, обратить внимание на его критическое состояние и поучаствовать в очистке береговой линии. Интерес к кампании проявили уже более 40 городов, среди них Хельсинки, Киль и Рига», - сообщила глава проекта «Таллинн - Зеленая столица Европы 2023» Криста Кампус.
С 7 октября по 4 ноября пройдет Народное собрание Зеленой столицы, посвященное целостности и взаимосвязи городской системы озеленения. Впервые при использовании подобного формата будут вовлечены горожане, столица пригласит их поучаствовать в обсуждении того, как сформировать в Таллинне зеленые зоны, связанные между собой, в которых горожанам будет приятно проводить время, и которые при этом помогают приспособиться к изменениям климата.
Таллинн также намерен привлечь в город инновационные технологии. С этой целью инициированы два проекта: Test in Tallinn, который приглашает компании протестировать свои экологичные продукты и услуги в Таллинне - город уже выбрал девять партнеров из трех стран, а также Неделя экологичных технологий и выставка NEXPO, которые пройдут в ноябре.
С 13 по 17 ноября Таллинн станет, помимо Зеленой столицы Европы, также мировой технологической столицей. В рамках международной ярмарки технологий NEXPO в Таллинне будут представлены самые современные и новаторские идеи из Европы, Азии и США. Всего в течение недели в Таллинне пройдут четыре мероприятия и выставка экологичных технологий NEXPO.
В год Зеленой столицы Европы в фокусе города Таллинн - три основные темы: инновации и адаптация к климатическим изменениям, биоразнообразие, а также учитывающее экологические принципы управление. Вместе с тем, приоритет города состоит в том, чтобы активнее вовлекать общественность в городские процессы.