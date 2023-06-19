В год Зеленой столицы в Таллинне инициированы долгосрочные изменения

«Жителям Таллинна в их повседневной жизни, безусловно, будут наиболее заметны результаты деятельности проекта "Зеленый след". Городское пространство становится более зеленым в самом широком смысле этого слова. Там, где это возможно, мы стараемся сделать наше городское пространство значительно приятнее с помощью методов тактического урбанизма, то есть относительно небольшими усилиями.

Большой акцент будет сделан на озеленении: в год Зеленой столицы будет высажено 1000 деревьев, 150 из них уже посадили участники молодежного праздника песни и танца. Около 100 деревьев – это тенистые деревья, которые будут посажены в разных районах с целью снижения в городе эффекта "теплового острова". Кроме того, мы засеиваем в городе 14 цветочных лугов, три из которых горожане смогут засадить сами - для этого город распределил 8000 упаковок семян», - рассказал вице-мэр Владимир Свет.

В год Зеленой столицы запланирована и другая деятельность. Например, с конца августа до середины сентября в сотрудничестве с Let’s Do It World пройдет международная кампания по очистке Балтийского моря. «Мы призываем с ее помощью всех жителей городов, расположенных у Балтийского моря, обратить внимание на его критическое состояние и поучаствовать в очистке береговой линии. Интерес к кампании проявили уже более 40 городов, среди них Хельсинки, Киль и Рига», - сообщила глава проекта «Таллинн - Зеленая столица Европы 2023» Криста Кампус.