Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 19 июня: горят леса и торфяники, как воюют россияне на стороне ВСУ, где искать помощь при РПП и 5-летие «Арт-Чердака»
Сегодня в выпуске:
- С 14 июня на всей территории Эстонии объявлен пожароопасный период. Лесные пожары полыхают в разных частях страны, самые крупные возгорания отмечены в Ида-Вирумаа, тушением которых занята большая часть спасательных ресурсов. Побывал на месте событий и наш специальный корреспондент.
- Сообщения по стране: в Рийгикогу началось посвященное повышению налогов экстренное заседание, которое может затянуться на несколько суток. Где и как можно будет жечь костры в Иванову ночь?
- Что мы знаем об украинском контрнаступлении и как расценивать рейды российских добровольцев по приграничным территориям? Эксклюзивные интервью с участником событий и анализ фронтовых сводок в материале нашего корреспондента
- Расстройства пищевого поведения (РПП) становятся все более распространенной проблемой нашего общества и затрагивают все более молодых людей и даже детей. Наша корреспондент выясняла, куда можно обратиться, если вы столкнулись с булимией и анорексией
- С миру по нитке: о необычной находке в центре Лондона и победе сборной Испании в Лиге наций
- В минувшую пятницу в Таллиннском замке Глена прошло празднование 5-летнего юбилея «Арт-Чердака» - студии актерского мастерства и ораторского искусства. Побывала на театральном празднике и наша съёмочная группа.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 19 июня.