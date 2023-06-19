«Новости в 7» за 19 июня: горят леса и торфяники, как воюют россияне на стороне ВСУ, где искать помощь при РПП и 5-летие «Арт-Чердака»

Сегодня в выпуске:

- С 14 июня на всей территории Эстонии объявлен пожароопасный период. Лесные пожары полыхают в разных частях страны, самые крупные возгорания отмечены в Ида-Вирумаа, тушением которых занята большая часть спасательных ресурсов. Побывал на месте событий и наш специальный корреспондент.

- Сообщения по стране: в Рийгикогу началось посвященное повышению налогов экстренное заседание, которое может затянуться на несколько суток. Где и как можно будет жечь костры в Иванову ночь?

- Что мы знаем об украинском контрнаступлении и как расценивать рейды российских добровольцев по приграничным территориям? Эксклюзивные интервью с участником событий и анализ фронтовых сводок в материале нашего корреспондента

- Расстройства пищевого поведения (РПП) становятся все более распространенной проблемой нашего общества и затрагивают все более молодых людей и даже детей. Наша корреспондент выясняла, куда можно обратиться, если вы столкнулись с булимией и анорексией

- С миру по нитке: о необычной находке в центре Лондона и победе сборной Испании в Лиге наций

- В минувшую пятницу в Таллиннском замке Глена прошло празднование 5-летнего юбилея «Арт-Чердака» - студии актерского мастерства и ораторского искусства. Побывала на театральном празднике и наша съёмочная группа.