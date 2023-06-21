Обзор ⟩ Три правила Ивановой ночи: когда можно не все, но многое

Иванова ночь – это Рождество наоборот. Дни летнего и зимнего солнцестояния обозначают границы годового астрономического цикла. С конца июня светлое время суток начинает сокращаться так же, как с конца декабря – увеличиваться. Поэтому зимой радуются, что год народился - станет больше света. Летом празднуют пик светлого времени и начинают ждать урожая. Ненадолго уходя в загул. Который, конечно, строго регламентирован. А в наши дни - тем более.

Предельно цивилизованный костер в Музее под открытым небом в Рокка-аль-маре, 2019. Фото: Sander Ilvest/Postimees/Scanpix

Чего больше в этих традициях – язычества или христианства, вопрос интересный. Оба праздника являются христианскими по своему происхождению. Зимние колядки с их песнями, ряжеными и гаданиями почти нигде не имеют языческих предшественников. Исключение - Йоль (Yule, Jol, Jul) у древних германцев и скандинавов, которые в конце декабря славили бога солнца, выбирали дубового короля и пили глёгг с гвоздикой. Они и сейчас это делают, и слово это используют.

Зимние церемонии викингов с огнем и ритуальными напитками (так наз. blots), которыми они славили богов и просили славы своему оружию. Фото: Wikimedia Commons

Летом, кажется, христианство и рядом не лежало. Купания, костры, ночные тусовки и пьяная возня в утренней росе для особо влагостойких не очень вяжутся с тем, что может благословить церковь. Рождество Иоанна Предтечи, которое празднуется на следующий день 24 июня, как будто уходит в тень. Но ирония в том, что имя «Иван Купала» и означает «Иоанн Креститель». Он же крестил Христа купанием, в воду его как-никак окунал!

Йоахим Патинир. Крещение (1515). Один из создателей жанра пейзажа изобразил, как Иоанн Креститель поливает Христа водой - символически купает его. Фото: Wikimedia Commons