Что станет с туннелем на Балтийском вокзале? Городские власти ищут варианты

Теперь пешеходы могут пересекать расстояние туннеля с помощью пешеходного перехода, поэтому туннель больше не нужен.

«Один из вариантов, который мы рассматривали, - это долгосрочная велопарковка. Это непросто, потому что сейчас в туннеле нет пандусов, и вопрос в том, насколько удобно ввозить туда велосипеды. Сейчас мы выясняем, возможно ли что-то подобное. Если нет, то не исключено, что мы организуем конкурс идей. В любом случае, на данный момент мы не планируем его закрывать, минимальный вариант - сделать туннель общественным убежищем», - сказал вице-мэр Владимир Свет.

Он добавил, что из-за возможных актов вандализма туннель в любом случае следует закрывать на ночь, но до окончания строительных работ им все еще можно будет пользоваться: «Если после этого мы увидим, что туннелем реально никто не пользуется, тогда, может быть, мы закроем его. Как убежище он нужен в любом случае, но, конечно, хотелось бы более функционального использования», - сказал Свет.