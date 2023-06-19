ФОТО ⟩ Под Таллинном загорелся подлесок

Пожар возник на подлеске недалеко от Мяннику-теэ. Представитель Спасательного департамента сообщил присутствовавшему фотографу Postimees, что спасатели держат ситуацию под контролем.

По всей Эстонии высокий риск возникновения пожара

Согласно карте пожарной опасности метеорологической службы, на большей части территории Эстонии существует чрезвычайно высокая пожароопасность. С 14 июня на всей территории Эстонии действуют ограничения: для предотвращения масштабных пожаров запрещается разводить костры, готовить на гриле и курить в местах с лесной и другой растительностью и торфяной почвой.

В связи с сохранением засухи возрастает риск возникновения пожаров в лесах. Чтобы начался большой пожар, достаточно небольшой искры. Гриль, костры и курение также запрещены в пожароопасные периоды в лесных массивах RMK. Разводить костер и готовить на гриле в собственном дворе разрешено, но делать это надо крайне осторожно.