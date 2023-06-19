Спасатели предупреждают: из-за массовых пожаров вызовы могут обслуживаться с задержкой

Спасатели до сих пор заняты тушением пожаров в лесу и на местности в Ида- и Ляэне-Вирумаа, поэтому в понедельник и вторник остальные вызовы могут обслуживаться с задержкой.
Занята существенная часть спасательных ресурсов Ида- и Ляэне-Вирумаа, а частично также Харьюмаа, в некоторых регионах помощь может прибывать на место с задержкой, сообщил BNS пресс-секретарь Спасательного департамента.
В 12:20 в воскресенье поступило сообщение о лесном пожаре в деревне Кива волости Хальяла. Пожар локализовали к 19:40, работы по тушению пожара завершили к 23:26. В понедельник утром начались завершающие работы, которые продолжатся и во вторник, потому что местами очаги пожара расположены слишком глубоко. Площадь пожара 6 гектаров. В понедельник в работах участвуют профессиональные спасатели из Раквере, Тапа и Кунда и добровольцы из Вызу и Аазукалда. В воскресенье спасателям помогали члены Кайтселийта и добровольцы с туристического хутора.
В 15:39 в воскресенье поступило сообщение о лесном пожаре в торфяном карьере Лехтсе в деревне Лятсе волости Тапа. Доступ был затруднен, поблизости расположен полигон. В 17:43 уровень опасности подняли до максимальной, 4-й отметки. В тушении пожара спасатели задействовали вертолет Департамента полиции и погранохраны. Площадь пожара - около десяти гектаров леса и торфяника. К утру понедельника огонь распространился дальше на юг. К вечеру понедельника пожар локализовали, ведутся завершающие работы по тушению пожара, которые продолжатся и во вторник. В понедельник в работах участвуют профессиональные спасатели из Кивиыли, Тапа, Коэру, Аравете, Козе, Локса и Мууга и добровольцы из Кадрина, Колга и Симуна. Пожар мог начаться из-за езды на транспортных средствах по сухому торфянику.
В 17:06 в воскресенье поступило сообщение о лесном пожаре на берегу озера Мустъярв в деревне Консу волости Алутагузе, который охватил в общей сложности 3 гектара. Пожар локализовали к вечеру воскресенья. В понедельник ведутся завершающие работы по тушению пожара, которые продолжатся и во вторник. Тушением пожара занимаются профессиональные спасатели из Ийзаку, Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве и добровольцы из Яама. Пожар мог начаться из-за использования открытого огня на природе.
Созванный в воскресенье региональный штаб по Восточной Эстонии гарантировал спасательные возможности в Ида- и Ляэне-Вирумаа, работа штаба завершилась вечером того же дня. В воскресенье обслуживание вызовов обеспечивалось резервными спасательными бригадами в Раквере и Нарве, спасатели могли прибывать на место с опозданием, но ни один вызов не остался не обслуженным. Задержки возможны также в понедельник и вторник, потому что многие спасательные бригады заняты тушением пожаров.
Согласно карте пожароопасности службы погоды Эстонии, в большей части регионов страны крайне высокая пожароопасность. С 14 июня по всей Эстонии объявлено пожароопасное время, запрещено разводить костры, жарить гриль и курить на территориях с лесной и прочей растительностью, а также торфяными почвами.