Спасатели предупреждают: из-за массовых пожаров вызовы могут обслуживаться с задержкой

Занята существенная часть спасательных ресурсов Ида- и Ляэне-Вирумаа, а частично также Харьюмаа, в некоторых регионах помощь может прибывать на место с задержкой, сообщил BNS пресс-секретарь Спасательного департамента.

В 12:20 в воскресенье поступило сообщение о лесном пожаре в деревне Кива волости Хальяла. Пожар локализовали к 19:40, работы по тушению пожара завершили к 23:26. В понедельник утром начались завершающие работы, которые продолжатся и во вторник, потому что местами очаги пожара расположены слишком глубоко. Площадь пожара 6 гектаров. В понедельник в работах участвуют профессиональные спасатели из Раквере, Тапа и Кунда и добровольцы из Вызу и Аазукалда. В воскресенье спасателям помогали члены Кайтселийта и добровольцы с туристического хутора.