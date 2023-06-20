По данным Агентства окружающей среды сегодня днем в Эстонии воздух прогреется до 31 градуса. Ожидается ясная малооблачная погода без осадков с легким восточным ветром 2-8 метров с секунду. Rus.Postimees поинтересовался у жителей Эстонии, нравятся ли им такое теплое лето и как они защищают себя от жары.
ВИДЕО ⟩ Жители Эстонии о жаре: сердечные приступы, испанские слизни, наконец-то глобальное потепление!
Лена
- Жаркая погода для Эстонии вообще и Таллинна в частности – это проблема или благо?
- Для Таллинна это не проблема, потому что такая погода привлекает туристов, а для самих жителей это переносить тяжело. Для людей пожилого возраста, да и для молодежи такая жаркая погода является у нас проблемой. Мы все любим комфорт. Для моих сына и мамы умеренная средняя температура более комфортна.
- Какие способы противостояния жаре вы применяете?
- Я стараюсь не бывать на солнце в самый жаркий период дня, особенно на пляже. Загораю или утром или вечером. Обязательно ношу головной убор.
- Эстонии свойственны такие высокие температуры летом, или это все последствия глобального потепления?
- Ну, такая жаркая погода стоит не первое лето. Я думаю, что это уже какая-то тенденция. И так хорошо. Лучше тепло, чем холодно, потому что от солнца всегда спрятаться можно. Комфортная температура утром и вечером, а днем пусть будет жарко.
Ольга
- Как вы относитесь к жаркой погоде в Эстонии?
- Мне температура до тридцати очень комфортна. Я не ощущаю такую температуру как жару. Просто хорошее комфортное лето. Лето я проводила у бабушки в Эстонии, и мне было нормально. Я помню, что в детстве я переносила тридцать градусов тяжело, хотелось лежать на голом полу, а не бегать играть. Сейчас поменялось отношение. Если такая температура держится до двух или трех недель, то для меня это хорошо. Можно согреться, набраться витамина D и даже есть шанс покупаться.
- В чем причина такой необычно жаркой летней погоды в Эстонии?
- Я считаю, что проблема глобального потепления у нас на Земле существует. Учитывая таянье ледников, мне кажется, что страны Балтии находятся в очень выгодных условиях. Раньше была очень низкая температура летом, а сейчас она выравнивается к более высокой, комфортной.
- Как вы боритесь с жарой?
- Переместится куда-нибудь в тенечек и пить побольше воды.
Янер
- Нравится ли вам жаркая погода в Эстонии?
- Я бы однозначно не сказал, потому что люди разные все. Кто как. Для меня если отдыхать, то теплая погода – это очень хорошо, а если работать, то уже не очень.
- Никто из ваших сотрудников не жалуется на жару?
- Нет. Мы в таком режиме каждое лето работаем. Конечно, в жару тяжелее, но надо паузы делать, отдыхать, пить много воды.
Анжела
- Жаркая погода для Эстонии – это проблема или благо?
- Я считаю, что такая погода – это благо. Так как у нас в году девять месяцев холодно, поэтому для нас тепло – это очень комфортно.
- Как вы боритесь с жарой?
- Мы работаем в прохладном помещении и стараемся большее время проводить в тени и не появляться на солнце. Если мы приезжаем на водоемы, то только вечером.
Полина
- Как вы относитесь к жаркой погоде в Эстонии?
- Кому-то больше нравится теплая погода, кому-то холодная, но учитывая, что у нас очень мало теплых дней в Эстонии, скорее всего радостно. В эти дни можно покупаться, вода теплая.
- В чем причина такой необычно жаркой летней погоды в Эстонии?
- Сейчас в Эстонии везде, даже в школах у нас продвигают понятие зеленого мышления, важность использования зеленой энергии и о борьбе с углекислым газом, который приводит к глобальному потеплению. Потепления – это проблема серьезная, потому что постоянно повышается температура, которая может привести к вымиранию каких-то видов животных, к сбою в экосистеме.
Кисела
- Нравится ли вам жаркая погода в Эстонии?
- Из-за возраста я не очень рада такой жаркой погоде. Мне больше нравится, когда холоднее. Тридцать градусов тепла для меня много. Но утром рано или вечером поздно можно идти гулять.
- Как вы боритесь с жарой?
- Надо на море ходить каждый день. Там хорошо, там ветер есть. Там не так жарко, как в городе у нас. В городе воздух не вентилируется и стоит нагретым, а около нашего моря очень хорошо.
Петер
- Для вас жаркая погода в тягость или в радость?
- Такая погода в тягость. Все очень сухо, везде сухо. Дождя нет. Дождь нужен. Если дождь будет, то все будет хорошо.
- В чем причина такой необычно жаркой летней погоды в Эстонии?
- Я так думаю, что что-то серьезное случилось. Потому что хорошо помню, когда я был маленький и первого сентября я в школу пошел и было очень холодно. А сейчас в сентябре и даже октябре очень тепло. А вот в мае в детстве я ходил купаться, а сейчас май стал очень холодным. Как-то что-то сместилось в природе.
- Как вы боритесь с жарой?
- Все идите на море. Всех, кто может, надо брать и вести на море. Надо загорать, купаться, потому что жару легче переносить в море.
Артем
- Жаркая погода для Эстонии вообще и Таллинна в частности – это проблема или благо?
- На самом деле жара для Эстонии – это дело привычное. Когда двадцать шесть или двадцать семь градусов, то можно носить кепку и больше воды пить надо. Не знаю, жара для нас это плохо или хорошо. Просто во время жары нам надо вовремя охлаждаться, чтобы откуда-то брать энергию. В жару тяжело работать.
- Вы заметили, что в Эстонии люди стали приобретать домашние кондиционеры?
- Да, за последние три года в магазинах больше стали покупать кондиционеров. Все это от того, что у нас за последние три года у нас были очень большие температуры летом: тридцать два и тридцать три градуса.
Татьяна
- Как вы относитесь к жаркой погоде в Эстонии?
- Каждый по-разному. Все по-своему на это реагирует. Кому-то в радость и удовольствие, а кому-то это проблема со здоровьем. Если душно, как было в прошлые года, то очень тяжело переносить. Тогда и работать тяжело и воздуха мало, потому что мы привыкли к нашему эстонскому климату больше. А так, да. Мы радуемся теплой погоде.
Екатерина
- Нравится ли вам жаркая погода в Эстонии?
- Да. Жара мне нравится, но это экологическая проблема для всей страны. Эстонцы не привыкли жить при такой погоде. Я знаю о том, что у многих из-за жаркой погоды полно проблем со здоровьем. И эти температуры только подтверждают существование и прогрессирующего развития глобального потепления.
- Как правильно относится к эстонской жаре, если люди этому рады?
- Людям нравится жара, а для планеты это не очень хорошо. Например, пальмы должны находиться в естественной своей среде обитания. Да, здесь температура жаркая, благоприятная, но другие факторы, как ветер, могут не подходить этим пальмам. И надо понимать, что подобные растения могут вытеснить традиционные те растения, которые изначально растут на территории Эстонии.
Евгения
- Жаркая погода для Эстонии вообще и Таллинна в частности – это проблема или благо?
- Я считаю, что такая жаркая погода – это проблема, которая появилась из-за глобального потепления климата. Обычно в Эстонии летом так жарко быть не должно.
- Как вы боритесь с жарой?
- Носить головной убор обязательно и надо пить очень много воды, любых прохладительных напитков, а гулять только в тени.
Елена
- Как правильно относится к эстонской жаре, если люди этому рады?
- Вот слизни испанские появились в прошлом году большие, которых люди в Эстонии никогда не видели. Правда, сейчас их не видно. Все это тоже зависит от каких-то изменений в природе.
- Как вы боритесь с жарой?
- Сквозняком. Мы не пользуемся кондиционерами, мы делаем рукотворный сквозняк дома. И жара эта для нас хорошо. Надо греться. По-моему, все довольны.
Ключевые слова
- погода
- здоровье
- погода эстония
- отдых
- прогноз
- тепло
- море
- балтийское море
- прогноз погоды
- осадки
- солнце
- пляж
- пляжный сезон
- жара
- пярнуский пляж
- пляжи
- отдыхающие
- тепловой удар
- проблемы со здоровьем
- солнцезащитный крем
- солнцезащитные очки
- красота и здоровье
- пляжный футбол
- пляж штромка
- солнечная погода
- теплая погода
- жаркие
- жарко
- солнцестояние