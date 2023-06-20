ВИДЕО ⟩ Жители Эстонии о жаре: сердечные приступы, испанские слизни, наконец-то глобальное потепление!

- В чем причина такой необычно жаркой летней погоды в Эстонии?

- Сейчас в Эстонии везде, даже в школах у нас продвигают понятие зеленого мышления, важность использования зеленой энергии и о борьбе с углекислым газом, который приводит к глобальному потеплению. Потепления – это проблема серьезная, потому что постоянно повышается температура, которая может привести к вымиранию каких-то видов животных, к сбою в экосистеме.

Кисела

Кисела. Фото: Денис Антонов

- Нравится ли вам жаркая погода в Эстонии?

- Из-за возраста я не очень рада такой жаркой погоде. Мне больше нравится, когда холоднее. Тридцать градусов тепла для меня много. Но утром рано или вечером поздно можно идти гулять.

- Как вы боритесь с жарой?

- Надо на море ходить каждый день. Там хорошо, там ветер есть. Там не так жарко, как в городе у нас. В городе воздух не вентилируется и стоит нагретым, а около нашего моря очень хорошо.

Петер

Петер. Фото: Денис Антонов

- Для вас жаркая погода в тягость или в радость?

- Такая погода в тягость. Все очень сухо, везде сухо. Дождя нет. Дождь нужен. Если дождь будет, то все будет хорошо.

- В чем причина такой необычно жаркой летней погоды в Эстонии?