Эксперты: обломкам судна на Штромке более ста лет

«Обломки судна длинной около 15 метров и шириной в 6 метров находились на Штромке в стороне Хааберсти под песком на примерно 80 процентов. Металлический остов представлял собой опасность для серферов и других посетителей пляжа. Поэтому по инициативе управы Пыхья-Таллинна обломки перенесли на берег. Благодарю эстонский Департамент окружающей среды и контрактных партнеров района за быстрое содействие», - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

«Так как историческая ценность остова не была ясна, то по просьбе Департамента охраны памятников старины мы обратились за экспертной оценкой в Морской музей Эстонии», - отметила она.

Пихлап добавила, что согласно оценке экспертов, это скорей всего обломки вспомогательного плавсредства (понтон, баржа), которое использовали, например, в портах. Учитывая нынешнее состояние остова, экспертам сложно дать адекватную оценку, для чего именно использовался объект. Вероятно, речь идет о некотором вспомогательном основании, использовавшимся, например, в портах залива Копли в первой половине прошлого века.