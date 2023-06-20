Заседание Рийгикогу длится уже 20 часов

Программа внеочередного заседания включает в себя обсуждение девяти пунктов повестки дня, большинство из которых связано с вотумом доверия правительству. В самом начале заседания Рийгикогу большинством голосов было установлено, что внеочередное заседание пройдет без пауз до исчерпания повестки дня.

Рассмотрение первого пункта повестки дня – приведение к присяге члена Госсуда Маргит Вути – прошло без промедления. Однако затем оппозиция начала обструкцию, предъявляя запросы и законопроекты, а также задавая процедурные вопросы и пользуясь правом на выступления.

К 6:00 парламент успел рассмотреть три законопроекта, которые были связаны с вотумом доверия правительству.

Так, например, Рийгикогу принял на внеочередном заседании закон, призванный повысить налоговые ставки на различные виды азартных игр с целью повышения доходов в государственный бюджет. Перед вторым чтением принятие закона было привязано к вотуму доверия правительству.

Результат голосования за Закон о внесении изменений в Закон о налоге на азартные игры (146 SE): за – 58, против – 22.

Согласно закону, налоговая ставка на дистанционные азартные игры и тотализаторы будет повышена в два этапа: в 2024 году налоговая ставка будет повышена до 6 %, в 2026 году – до 7 %. Налоговая ставка на лотереи и торговые лотереи с 2024 года будет повышена с 18 % до 22 %; на игровые столы с 1278,23 до 1406 евро; на игровые автоматы на ловкость с 31,95 до 32 евро. Согласно пояснительной записке, повышение налоговых ставок запланировано таким образом, чтобы его влияние на участников рынка не было значительным и не создало необходимости принципиально реорганизовать сектор азартных игр.

Законопроект прошел первое чтение в Рийгикогу 17 мая. К сроку было представлено 203 поправки. 8 июня перед вторым чтением правительство решило привязать принятие законопроекта к вотуму доверия, таким образом взяв на себя обязанности ведущей комиссии. Голосование по поправкам, представленным к проекту закона, привязанному к вотуму доверия, не проводится.