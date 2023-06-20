Amazon, Hilton и другие компании помогут тысячам украинских беженцев в Европе с работой

Как сообщает благотворительная организация Tent Partnership for Refugees, на встрече в понедельник в Париже 41 компания объявила, что поможет четверти миллиона оказавшихся в Европе беженцев, прежде всего - женщинам из Украины, найти работу или пройти курсы и освоить новую профессию.

Гостиничные сети Hilton и Marriott International и еще несколько компаний пообещали принять на работу 13680 беженцев, крупнейшие мировые агентства по поиску персонала, в том числе Adecco, ManpowerGroup и Randstad обязались помочь найти работу 152 тысячам беженцев, а еще одна группа больших фирм пообещала обучить новым профессиям 86 тысяч беженцев.

Один только гигант интернет-торговли Amazon обещает взять на работу в свои отделения в Европе пять тысяч человек, при этом столько же беженцев фирма обязалась принять на работу до конца 2024 года и в своей стране, США.

В Европе в отделениях Amazon работают 200 тысяч человек; новые работники будут заниматься в основном выполнением заказов на низовом уровне, но, как заверил вице-президент компании Джей Офори Агбока, способные люди, повышающие свою квалификацию, смогут и двигаться наверх по карьерной лестнице.

Благотворительная организация Tent Partnership for Refugees занимается координацией помощи частных компаний беженцам.