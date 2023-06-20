Билеты на матч Эстония – Бельгия распроданы, возможна давка, болельщиков просят приезжать заблаговременно

На отборочный матч Эстония – Бельгия ожидается около 12 000 зрителей. Из-за огромного интереса Эстонский футбольный союз рекомендует болельщикам прибывать на стадион заблаговременно, чтобы избежать возникновения очередей и давки.

С 19.00 на стадионе будет открыта фестивальная зона, с 19.30 там начнется часовой концерт Стефана. Гостей будет встречать талисман Еж, на месте можно будет приобрести еду и питье. Кроме того, в этой зоне расположится и выставка автомобилей от ABC Motors, а также будут всевозможные аттракционы и развлечения. На месте можно будет также приобрести различный мерч.

Также здесь будут работать добровольцы, которые не только будут продавать программу мероприятия, но также нанесут на щеки всем желающим эстонский триколор.

Фестивальная территория закроется за 45 минут до начала матча. Вход на стадион откроется в 19.45. Разогрев сборных начнется в 21.00, в 21.30 прозвучит гимн, а в 21.45 стартует матч.

Игру представляет Coolbet, один из крупнейших спонсоров Эстонского футбольного союза.

Важно отметить, что парковка у стадиона A. Le Coq Arena возможна только обладателям спецразрешений.

При возможности просят пользоваться общественным транспортом или прийти на стадион пешком. 20 июня Elron после матча пустит по маршрутам Тарту и Кейла дополнительные ночные составы.