Фото ⟩ На одном участке дороги с разницей в десять минут произошли два ДТП

В понедельник в Выру в промежутке между 18:15 и 18:25 произошло два ДТП: сначала один автомобиль врезался в фонарный столб на Таллиннском шоссе, а чуть позже на выезде из города загорелась другая машина.
Первое ДТП произошло на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Киви, где 29-летняя женщина на Mercedes-Benz врезалась в фонарный столб. Столб повалился на землю, переднюю часть автомобиля сплющило в результате удара.
У находившейся за рулем женщины выявили признаки наркотического опьянения, ее доставили в больницу на экспертизу, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт.
Чуть позже в полицию сообщили, что на 244-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа горит легковой автомобиль Volvo. По словам очевидца, место происшествия находилось недалеко от бывшей льняной фабрики в Выру в сторону Тарту. Люди не пострадали. Они пытались сами потушить пожар, спасатели пришли к ним на помощь.