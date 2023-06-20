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Знаменитая болельщица сборной Хорватии попала в неприятную ситуацию

rus.postimees.ee
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ЧМ по футболу 2022, Катар. Ивана Кнолль.
ЧМ по футболу 2022, Катар. Ивана Кнолль. Фото: IMAGO/ulmer

Болельщица сборной Хорватии Ивана Кнолль, которая на чемпионате мира в Катаре, не стесняясь, носила весьма откровенные наряды и благодаря этому стала известна во всем мире, попала в неприятную ситуацию на финале Лиги наций УЕФА.

Лига наций этого года была относительно успешной для хорватской футбольной сборной. В полуфинале команда обыграла Нидерланды, но в финале после серии пенальти хорватам пришлось признать превосходство Испании.

Кнолль присутсвовала на обоих матчах, и если по большому счету она все же сумела поболеть за своих любимцев, то в какой-то момент попала в неприятную ситуацию – накануне полуфинала она давала интервью, и в этот момент два болельщика начали в ней приставать.

«Они подошли ко мне, начали оскорблять и трогать. Мой бойфренд был рядом и вмешался, а позже прибыла полиция», - сказала Кнолль.

Болельщица сборной Хорватии Кнолль стала известна широкой общественности на чемпионате мира в Катаре, проходившем в конце прошлого года, где вызвала большой резонанс своими откровенными нарядами. В Катаре, где дресс-код запрещает женщинам показывать плечи, колени и живот, Кнолль присутствовала на играх в Хорватии, то в мини-платье, то лишь в леггинсах и коротком топе.

Как сообщается, она привлекла в свой Instagram 2,5 млн подписчиков, сейчас за ее жизнью наблюдает в общей сложности около 3,3 млн человек.

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