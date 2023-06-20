Звезда уходит. Анетт Контавейт завершает карьеру из-за проблем со здоровьем

«Я начала заниматься теннисом 22 года назад, соревнуюсь с 7 лет, а с 2007 года выступаю и на международной арене. Все эти годы я упорно и самоотверженно работала, чтобы войти в число лучших профессиональных теннисисток.

Сегодня я сообщаю, что завершаю свою профессиональную карьеру. Это чрезвычайно эмоциональное решение для меня, потому что я люблю теннис. Я люблю эту игру, которая до сих пор была центром моей жизни, моей страстью и желанием добиться наилучших из возможных результатов. Каждый профессиональный игрок знает, как трудно достичь вершины в теннисе и еще труднее удержаться на ней. Для каждого завоеванного титула приходится много работать не только физически, но и морально.

Как оказалось, у меня дегенерация поясничного межпозвонкового диска (Discopathia lumbalis), которая не позволяет продолжать тренировки или соревнования с полной нагрузкой. Поэтому дольше оставаться на высшем уровне в дисциплине со столь высоким уровнем конкуренции невозможно.

Теннис дал мне очень многое, я очень благодарна за это. Для меня было важно нести эстонский флаг на теннисных кортах и давать эмоции моим болельщикам. Я надеюсь, что вдохновила многих тем, что даже будучи выходцем из маленькой страны, можно подняться на вершину теннисного мира. Я верю, что жизнь еще может многое предложить мне. Я готова к новым вызовам.