Только цифры ⟩ Обзор рынка недвижимости: май - месяц восстановления стабильности

Было совершено 2217 сделок с квартирной собственностью, проданной в качестве жилой площади, 908 сделок с незастроенными участками земли и 691 сделка с застроенными участками, что соответственно на 20, 31 и 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Таллинне была совершена 951 сделка с квартирами, что на 8% меньше, чем в мае 2022 года. Сделок с новыми квартирами в столице было почти на 16% больше, чем в то же время год назад, а количество сделок со старыми квартирами по-прежнему меньше на 17%. В Тарту было продано 184 квартиры, а в Пярну - 79 квартир, что соответственно на 44% и 34% меньше, чем за тот же период прошлого года.