Только цифры ⟩ Обзор рынка недвижимости: май - месяц восстановления стабильности

По данным Земельного департамента, в мае 2023 года на рынке недвижимости была совершена 4091 сделка купли-продажи, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но на четверть больше, чем в предыдущем месяце.
Было совершено 2217 сделок с квартирной собственностью, проданной в качестве жилой площади, 908 сделок с незастроенными участками земли и 691 сделка с застроенными участками, что соответственно на 20, 31 и 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Таллинне была совершена 951 сделка с квартирами, что на 8% меньше, чем в мае 2022 года. Сделок с новыми квартирами в столице было почти на 16% больше, чем в то же время год назад, а количество сделок со старыми квартирами по-прежнему меньше на 17%. В Тарту было продано 184 квартиры, а в Пярну - 79 квартир, что соответственно на 44% и 34% меньше, чем за тот же период прошлого года.
В мае квадратный метр квартиры в Таллинне стоил в среднем 3165 евро, то есть цена квадратного метра за год выросла почти на 5%. Цена квадратного метра новой квартиры в столице в мае в среднем составила 3 913 евро, а квадратный метр более старой квартиры - 2 797 евро. Ежегодный рост цен на новые квартиры составляет почти 9%, а уровень цен на вторичном рынке остается на прежнем уровне. По сравнению с прошлым месяцем средняя цена как первичных, так и вторичных продаж увеличилась почти на 3%. В Тарту средняя цена квадратного метра квартиры составила 2436 евро, а годовой рост – 2%. Средняя цена квадратного метра квартиры в Пярну в мае составляла 2200 евро, и в годовом сравнении она не изменилась.