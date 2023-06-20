Эстония совместно с пятью странами ЕС и НАТО закупит системы ПВО

«Я очень рад, что мы сотрудничаем с нашим стратегическим партнером Францией в развитии потенциала противовоздушной обороны Эстонии, важность которого продемонстрировала война России в Украине», - сказал министр обороны Ханно Певкур, подписавший соглашение от имени Эстонии.

«Тот факт, что Бельгия, Кипр и Венгрия также присоединяются к совместным закупкам, повышает ценность соглашения о сотрудничестве - это позволяет сэкономить на цене и ускорить сроки доставки», - добавил Певкур.

Соглашение о сотрудничестве между пятью странами разрешает Франции осуществлять коллективные закупки от имени всех участников сделки. Этой осенью планируется заключить соглашение с французским производителем MBDA.

«Покупая совместно у европейского производителя, мы можем обратиться за поддержкой и к Европейскому союзу. Наша цель состоит в том, чтобы каждый евро, вложенный в государственную оборону, обеспечивал максимальную обороноспособность», - пояснил Певкур.

Эстония планирует приобрести ракеты для существующих пусковых установок ЗРК малой дальности Mistral.

«Мистраль» производства французского производителя вооружений MBDA представляет собой инфракрасный зенитно-ракетный комплекс с самонаведением, работающий по принципу «выстрели и забудь», с эффективной дальностью стрельбы до шести километров по целям воздушного нападения.

Первые «Мистрали» Силы обороны Эстонии заказали в 2007 году, они находятся на вооружении с 2009 года. «Мистраль» компактен и многофункционален и может использоваться для стрельбы с земли, а также с автомобилей, кораблей и вертолетов. Система используется в 30 странах мира.