Подкаст ⟩ «На частоте Sorainen»: авторские права в эпоху социальных сетей

«На частоте Sorainen» – это созданная в сотрудничестве с Rus.Postimees серия подкастов, которую ведут эксперты из адвокатского бюро Sorainen в Эстонии.
Во втором выпуске второго сезона специалисты адвокатского бюро Sorainen – юрист Мери-Ли Карьюс, а также юрист в сфере технологии, медиа и телекоммуникации Елизавета Лазонен – обсудили авторские права и их взаимосвязь с социальными сетями.
Авторские права – это правовая защита, предоставляемая авторам и создателям интеллектуальной работы, такой как литература, музыка, художество и т.д., существующей в реальном мире (за исключением законов, судебных практик, ежедневных новостей и идей). Авторское право возникает автоматически в момент создания оригинального произведения и не требует регистрации. Оно действует на протяжении определенного срока, который обычно охватывает жизнь автора и некоторое время после его смерти. Елизавета привела пример авторских прав на оригинального Микки Мауса, которые истекают в 2024 году.
В современном мире, в котором социальные сети играют центральную роль в нашей коммуникации и обмене информацией, вопросы авторских прав становятся все более актуальными. Соцсети предоставляют мощные платформы для распространения и продвижения творческих работ. Они позволяют пользователям выразить свои идеи, поделиться фотографиями, видео, музыкой, текстами и другими формами контента с миллионной аудиторией. Это приводит к возникновению новых возможностей для творчества.
Однако, вместе с этим возникают и вопросы об авторских правах. Публикация контента в социальных сетях может привести к его незаконному использованию или к нарушению прав на интеллектуальную собственность. Поэтому социальные сети принимают меры для управления и защиты авторских прав. Многие социальные сети имеют политику и правила, регулирующие использование контента, размещенного пользователями. Важно подчеркнуть, что хоть Instagram не отнимает авторские права после публикации, согласно их политике, эта соцсеть получает права третьего лица и в праве использовать контент как захочет.
Говоря об авторских правах, не стоит забывать, что они также есть и других авторов. Конечно, нельзя сказать, что когда речь идет об авторских правах, все делится на черное и белое. Чужие работы можно использовать, но в очень ограниченном объеме и при соблюдение рамок установленных законом. В противном случае автор может обратиться к государственным органам, которые уже сами будут решать, похожи ли произведения и кто является нарушителем. Например, можно использовать изображение героя мультика на торте, если вы не просите за изготовление деньги. Цитата песни под постом тоже не переходит грань. Но использование музыки в TikTok уже нарушает авторское право, если TikTok не получал лицензию на использование.
Что можно вынести из вышесказанного
Знайте свои права и политику платформы, внимательно читайте условия платформы и будьте осведомлены о законах защищающих ваши интересы.
Уважайте чужие права, от оригинальности до плагиата всего один репост.
Творите, но не забывайте, что защищаются только оригинальные работы и зафиксированные в реальном мире.
В целом, авторские права способствуют стимулированию творческой деятельности, защите интеллектуальной собственности и содействию развитию культуры и инноваций. Но влияние осознанного использования социальных сетей на защиту авторских прав нельзя недооценивать. Будьте креативны, знайте свои права и цените работу других людей!
В подкасте юристы также обсудили
Регистрация авторских прав: существует ли понятие регистрации авторских прав? Что такое лицензия на авторское право?
Защита авторских прав в цифровую эпоху: как авторы могут защитить свои интересы в цифровой среде?
Оспаривание и нарушение авторских прав: какие существуют способы борьбы с нарушениями авторских прав? Механизмы используемые соцсетями для защиты авторского права (Instagram, Facebook, Youtube)
Материал подготовлен в сотрудничестве с порталом Rus.Postimees. Вы также можете прослушать полную аудио-версию.