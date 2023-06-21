Подкаст ⟩ «На частоте Sorainen»: авторские права в эпоху социальных сетей

Говоря об авторских правах, не стоит забывать, что они также есть и других авторов. Конечно, нельзя сказать, что когда речь идет об авторских правах, все делится на черное и белое. Чужие работы можно использовать, но в очень ограниченном объеме и при соблюдение рамок установленных законом. В противном случае автор может обратиться к государственным органам, которые уже сами будут решать, похожи ли произведения и кто является нарушителем. Например, можно использовать изображение героя мультика на торте, если вы не просите за изготовление деньги. Цитата песни под постом тоже не переходит грань. Но использование музыки в TikTok уже нарушает авторское право, если TikTok не получал лицензию на использование.