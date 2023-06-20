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Праздники в арестной камере: нарушитель ехал по шоссе 195 км/ч, но возмутился наказанием

Pärnu Postimees
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Нарушитель ехал со скоростью 195 километров в час.
Нарушитель ехал со скоростью 195 километров в час. Фото: Lääne prefektuur

Вчера Пярнуский уездный суд приговорил 30-летнего мужчину к девяти суткам ареста за превышение скорости.

В субботу на 181-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла полицейский патруль зафиксировал автомобиль Ford, который ехал со скоростью 195 километров в час. Максимально разрешенная скорость на этом участке дороги - 90 километров в час.

По словам руководителя патруля Пярнуского отделения полиции Генри Мурумаа, 30-летний мужчина, пойманный на превышении скорости, не мог адекватно оправдать свои действия, и его объяснения постоянно менялись.

«Когда его задержали, нарушитель не сожалел о превышении скорости. Напротив, он был недоволен тем, что полиция его обвинила. Он сказал, что, по его мнению, так быстро он не ехал, что скорость могла достигать 180 километров в час», - сказал Мурумаа.

Мурумаа заявил, что водитель был трезв и имел действующие водительские права.

По мнению Мурумаа, превышение разрешенной скорости является одним из самых серьезных нарушений правил дорожного движения, представляющим опасность не только для чужого имущества, но и для жизни и здоровья людей.

«Если подумать о загруженности шоссе Таллинн-Пярну-Икла в летние выходные, такое превышение скорости могло привести к крайне трагическим последствиям», - сказал Мурумаа.

Пярнуский уездный суд приговорил 30-летнего нарушителя к девяти суткам ареста, а это значит, что летние праздники он проведет в арестной камере.

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