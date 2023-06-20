Историческое решение: в Эстонии легализованы однополые браки

За принятие инициированных правительством изменений Закона о семье и других связанных с ним законов (207 SE) проголосовали 55 членов Рийгикогу и 34 - против.

Оба законопроекта связаны с реформой министерств. Кроме того, принятие законопроекта о внесении изменений в Закон о семье и других смежных законах, который уравнивает брак, было увязано с вопросом о доверии правительству.