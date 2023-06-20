Историческое решение: в Эстонии легализованы однополые браки

Перед вторым чтением Рийгикогу принял увязанный с вотумом доверия правительству закон, который предусматривает возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола с 1 января 2024 года.
За принятие инициированных правительством изменений Закона о семье и других связанных с ним законов (207 SE) проголосовали 55 членов Рийгикогу и 34 - против.
Оба законопроекта связаны с реформой министерств. Кроме того, принятие законопроекта о внесении изменений в Закон о семье и других смежных законах, который уравнивает брак, было увязано с вопросом о доверии правительству.
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