По словам исполнительного директора Pro Kapital Андруса Лауритса, у покупателей квартир в Таллинне сейчас пользуется спросом либо дорогое уникальное по расположению жилье высочайшего качества, либо самые доступные варианты жилья на городских окраинах. Опровергая слухи о падении активности на рынке недвижимости, он приводит в пример квартал Каларанна, который Pro Kapital строит между Горхоллом и Батарейной, где, помимо обычных продаж, за последние два месяца были проданы шесть пентхаусов с видом на море по цене 10 000 евро за квадратный метр.
Невероятно, но факт ⟩ В квартале Каларанна продажи идут хорошо даже при цене 10 000 евро за квадратный метр
«Хотя в последнее время о рынке недвижимости многие говорят в мрачных тонах, мол, рынок стоит на месте, и в ожидании падения цен нет продаж, на самом деле, картина гораздо более пестрая. Есть высококачественные дома, расположенные в уникальных местах, например, в Каларанна, которые очень хорошо продаются», - сказал Андрус Лауритс.
Также активно, по его словам, заключаются сделки в наиболее дешевых новостройках, но с квартирами среднего качества и расположения ситуация совсем другая: влияние роста цен на строительство и процентов по жилищным кредитам оказалось в этом сегменте решающим, поэтому количество покупателей и сделок значительно сократилось.
Покупатели квартир, заключавшие сделки на ранних этапах продаж, по словам Лауритса, никуда с рынка не уходили - треть из 146 строящихся сейчас квартир в домах второго и последнего этапа Каларанна сегодня уже проданы. «В качестве покупателей я бы отметил состоятельных предпринимателей. Сегодня в Эстонии сформировалась достаточно большая группа хорошо обеспеченных людей. Эти люди точно знают, чего хотят, умеют ценить хорошее месторасположения и имеют средства для реализации своих планов», - отметил Лауритс.
Если полтора года назад для домов первой очереди квартала Каларанна сроки продажи квартир составляли от нескольких часов до нескольких дней, что нельзя назвать нормальной ситуацией, то сегодня этот процесс более длительный, и в нем гораздо отчетливее прослеживается лицо покупателя.
По словам Марии Варблане, менеджера по маркетингу и продажам Pro Kapital, предприятие продает в квартале Каларанна примерно семь-восемь квартир в месяц, причем по ценам такого уровня, близко к которому в Таллинне практически больше ничего нет. «Мы начали продажу квартир в домах второго этапа в феврале этого года, и уже продали около 30% всех площадей. По состоянию на сегодняшний день, из 146 квартир в продаже еще около 100, но в Эстонии достаточно людей, которые хотят и могут себе позволить приобрести недвижимость в таком уникальном месте и по такой цене», – сказала Варблане.
Pro Kapital не делает скидок на цену за квадратный метр, не предлагает бесплатных кухонных гарнитуров или кладовых, что сейчас часто встречается на рынке недвижимости, потому что, по словам Варблане, для этого нет причин, когда речь идет о таком объекте в таком месте.
По ее словам, строящиеся квартиры делятся на три типа – пентхаусы с видом на море, где квадратный метр стоит 10 000 евро, пентхаусы, где квадратный метр стоит 7900 евро, и остальные квартиры, где квадратный метр стоит в среднем 6200 евро. По словам Марии Варблане, многие клиенты, купившие одну или несколько квартир в домах первого этапа, теперь сделали приобретения в домах второго этапа, потому что проект оказался очень успешным, и стоимость недвижимости клиентов в домах первого этапа уже значительно выросла.
Pro Kapital начал строительство зданий квартала Каларанна в январе 2020 года, и летом прошлого года были готовы к заселению первые восемь домов с 240 квартирами, коммерческими площадями, променадом вдоль берега и зонами для проведения досуга. В апреле текущего года фирма приступила ко второму и последнему этапу проекта, то есть к строительству еще четырёх домов, в которых будет 146 новых квартир.
Архитекторы квартала Каларанна – Михкель Тюйр и Отть Кадарик (Kadarik Tüür Arhitektid), ландшафтные архитекторы – Маарья Тюйр и Кертту Кылл (Sfäär Planeeringud), архитектор интерьера – Галина Бурнакова.