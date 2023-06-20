Невероятно, но факт ⟩ В квартале Каларанна продажи идут хорошо даже при цене 10 000 евро за квадратный метр

«Хотя в последнее время о рынке недвижимости многие говорят в мрачных тонах, мол, рынок стоит на месте, и в ожидании падения цен нет продаж, на самом деле, картина гораздо более пестрая. Есть высококачественные дома, расположенные в уникальных местах, например, в Каларанна, которые очень хорошо продаются», - сказал Андрус Лауритс.

Квартал Каларанна. Фото: Pro Kapital

Также активно, по его словам, заключаются сделки в наиболее дешевых новостройках, но с квартирами среднего качества и расположения ситуация совсем другая: влияние роста цен на строительство и процентов по жилищным кредитам оказалось в этом сегменте решающим, поэтому количество покупателей и сделок значительно сократилось.

Покупатели квартир, заключавшие сделки на ранних этапах продаж, по словам Лауритса, никуда с рынка не уходили - треть из 146 строящихся сейчас квартир в домах второго и последнего этапа Каларанна сегодня уже проданы. «В качестве покупателей я бы отметил состоятельных предпринимателей. Сегодня в Эстонии сформировалась достаточно большая группа хорошо обеспеченных людей. Эти люди точно знают, чего хотят, умеют ценить хорошее месторасположения и имеют средства для реализации своих планов», - отметил Лауритс.

Квартал Каларанна. Фото: Pro Kapital

Если полтора года назад для домов первой очереди квартала Каларанна сроки продажи квартир составляли от нескольких часов до нескольких дней, что нельзя назвать нормальной ситуацией, то сегодня этот процесс более длительный, и в нем гораздо отчетливее прослеживается лицо покупателя.