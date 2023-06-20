ПАМЯТКА ⟩ Куда обратиться, если стало плохо: эти аптеки и больницы будут работать в праздники

В предстоящие праздничные дни в случае возникновения проблем со здоровьем люди могут круглосуточно обращаться в отделения экстренной медицины. Также будут открыты Таллиннская стоматологическая клиника и дежурные аптеки, за консультацией можно обратиться по номеру семейных врачей, сообщают в пресс-службе Таллиннской горуправы.