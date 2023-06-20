ПАМЯТКА ⟩ Куда обратиться, если стало плохо: эти аптеки и больницы будут работать в праздники

В предстоящие праздничные дни в случае возникновения проблем со здоровьем люди могут круглосуточно обращаться в отделения экстренной медицины. Также будут открыты Таллиннская стоматологическая клиника и дежурные аптеки, за консультацией можно обратиться по номеру семейных врачей, сообщают в пресс-службе Таллиннской горуправы.
Отделения экстренной медицины при всех Таллиннских больницах и Таллиннская скорая помощь работают круглосуточно семь дней в неделю. Чтобы вызвать скорую помощь, нужно позвонить на номер 112.
Таллиннская стоматологическая клиника (Тоомпуйестеэ, 4b) 22 июня будет открыта с 8 до 18 часов, будут оказываться все стоматологические услуги. С пятницы по воскресенье, с 23 по 25 июня, первая помощь будет оказываться с 9 до 14 часов. Первую помощь осуществляют лечащий врач и хирург, открыт рентген-кабинет.
Таллиннские дежурные аптеки открыты по адресу Тынисмяги, 5 (тел. 6442282) и Викерлазе, 19 (тел. 6384339).
Проконсультироваться по вопросам здоровья можно, позвонив на консультационный номер семейных врачей 1220 или +372 634 6630.