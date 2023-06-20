Это вкусно! Известные спортсмены делятся любимыми рецептами

В рамках проекта «Звезды на тарелке» крупнейший в Эстонии поставщик школьного питания Daily собрал любимые рецепты наших ведущих спортсменов и добавил их в обеденное меню школьных столовых. Любимые блюда звезд спорта в течение последних двух месяцев можно было попробовать в школьных столовых Daily по всей Эстонии.

Хорошее начало простого и полезного ужина из трех блюд – тыквенный суп-пюре призерши Олимпийских игр Келли Сильдару. Для его приготовления вам потребуется 350 г тыквы, 1 морковь, 1 картофелина, 2 луковицы, 0,5 л овощного бульона, 50 мл жирных сливок и растительное масло, а также приправы – перец, соль, молотый имбирь и карри.

Чтобы приготовить вкусный летний суп-пюре, нарежьте овощи и на растительном масле пассеруйте в кастрюле морковь и лук. Затем влейте кипящую воду, добавьте тыкву и картофель и варите до мягкости. Когда овощи станут достаточно мягкими, пюрируйте содержимое кастрюли, приправьте, добавьте сливки и еще несколько минут подержите суп на огне.