EKRE просит президента не провозглашать законы, привязанные к вотуму доверия

Во вторник, после того как Рийгикогу принял увязанный с вотумом доверия правительству закон о равенстве браков, EKRE направила президенту Алару Карису обращение с просьбой не провозглашать закон.
В обращении партии говорится, что президент как высшая инстанция конституционного надзора обязан прекратить произвол правящей коалиции и не провозглашать принятые в рамках вотума доверия законы.
«Вы в качестве главы государства на своей должности воплощаете единство, суверенитет и демократический строй нашего государства, а также представляете Эстонию в международных отношениях. Обращаемся к вам как главе эстонского государства, поскольку испытываем растущее беспокойство из-за подавления эстонского парламента правительством», - говорится в обращении EKRE.
В своем обращении EKRE указывает, что в отдельных случаях регламент Рийгикогу позволяет правительству связывать законопроекты с вотумом доверия. «Согласно комментариям к регламенту Рийгикогу, данная возможность предназначена прежде всего для миноритарного правительства, у которого в противном случае могут возникнуть сложности с осуществлением своей политики, или для применения в кризисных ситуациях, когда у правительства может возникнуть необходимость преодолеть разногласия среди находящихся в большинстве депутатов парламента», - отмечает EKRE.
EKRE считает, что действующее правительство поставило политические цели, о которых не говорило во время предвыборной кампании и продавливание которых можно, таким образом, счесть обманом избирателей. «Кроме того, правительство представило законопроекты без положенных намерения разработки, анализа воздействия и вовлечения заинтересованных. Наибольшее беспокойство внушает все же то обстоятельство, что правительство превратило привязывание законопроектов к вотумам доверия в правило, не соответствующее цели, для которой оно предназначено в парламентской практике», - заявляет EKRE.