EKRE просит президента не провозглашать законы, привязанные к вотуму доверия

В обращении партии говорится, что президент как высшая инстанция конституционного надзора обязан прекратить произвол правящей коалиции и не провозглашать принятые в рамках вотума доверия законы.

«Вы в качестве главы государства на своей должности воплощаете единство, суверенитет и демократический строй нашего государства, а также представляете Эстонию в международных отношениях. Обращаемся к вам как главе эстонского государства, поскольку испытываем растущее беспокойство из-за подавления эстонского парламента правительством», - говорится в обращении EKRE.

В своем обращении EKRE указывает, что в отдельных случаях регламент Рийгикогу позволяет правительству связывать законопроекты с вотумом доверия. «Согласно комментариям к регламенту Рийгикогу, данная возможность предназначена прежде всего для миноритарного правительства, у которого в противном случае могут возникнуть сложности с осуществлением своей политики, или для применения в кризисных ситуациях, когда у правительства может возникнуть необходимость преодолеть разногласия среди находящихся в большинстве депутатов парламента», - отмечает EKRE.