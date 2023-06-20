На главной артерии Каламая вырастет самый современный бизнес-квартал Эстонии

В 2021 году на первом этапе создания бизнес-квартала на углу улиц Копли и Вольта было реновировано бывшее административное здание Таллиннского машиностроительного завода, где создано в общей сложности 6000 м2 офисных и коммерческих площадей. «Сейчас самое подходящее время, чтобы дать новую жизнь настоящей жемчужине этого района, и вместе с NOBE мы намерены очень энергично взяться за дело», - пообещал руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи, добавив, что окончательное завершение проекта развития планируется на начало 2025 года.

В соответствии с договором, который был заключен с NOBE, построенное в конце позапрошлого века из известняка производственное здание машиностроительного завода Крулля общей площадью около 30 000 м2 будет реновировано. Кроме того, здесь будут построены подземные парковки, рассчитанные как на несколько сотен мест для автомобилей, так и для велосипедов, а через квартал будет проложена пешеходная улица. Частью комплексного решения является также общая концепция ландшафтного дизайна на территории вокруг зданий и в центральной парковой зоне.

«Это будет самый крупный проект в истории обоих предприятий. Как девелопер Invego хочет всегда опережать время на несколько шагов, и этот амбициозный стиль нам очень подходит», - прокомментировал проект член правления NOBE и директор по строительству Прийт Ниголс.

«В непосредственной близости от нового делового квартала сейчас перестраиваются несколько больших жилых зон, поэтому существует значительный спрос и на офисные помещения», - подтвердил Вяхи, по словам которого, расположение нового бизнес-квартала в центре между Ноблесснером, кварталом Крулля и творческим городком Теллискиви будет способствовать комплексному развитию всего района.