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Полиция просит помощи: пропал 14-летний Кевин

rus.postimees.ee
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14-летний Кевин.
14-летний Кевин. Фото: PPA

Полиция просит помощи в поисках Кевина, который должен был вернуться в Тапаский учебный центр после того как провел несколько дней дома. Кевин не вернулся ни в учебный центр, ни домой. 

Сотрудники учебного заведения сообщили полиции, что 12 июня в Тапаский учебный центр не вернулся 14-летний Кевин, который несколько дней находился дома в Тарту. 

Окружные полицейские связывалась с семьей и друзьями Кевина, проверяли различные адреса, но пока не смогли его найти. Также известно, что в последние дни Кевин проводил время в Тарту со своими друзьями. Чтобы не возвращаться обратно в учебный центр, Кевин убегает от полицейских и патрульных машин.

Подросток может находиться в Тарту, Валга и в окрестностях Раквере.

Рост Кевина около 150 см, он худощавого телосложения. У него короткие темные волосы. На нем могла быть надета черная толстовка с капюшоном, синие джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто видел Кевина или знает о его местонахождении, просят позвонить по телефону 112.

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