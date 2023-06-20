Полиция просит помощи: пропал 14-летний Кевин

Сотрудники учебного заведения сообщили полиции, что 12 июня в Тапаский учебный центр не вернулся 14-летний Кевин, который несколько дней находился дома в Тарту.

Окружные полицейские связывалась с семьей и друзьями Кевина, проверяли различные адреса, но пока не смогли его найти. Также известно, что в последние дни Кевин проводил время в Тарту со своими друзьями. Чтобы не возвращаться обратно в учебный центр, Кевин убегает от полицейских и патрульных машин.

Подросток может находиться в Тарту, Валга и в окрестностях Раквере.

Рост Кевина около 150 см, он худощавого телосложения. У него короткие темные волосы. На нем могла быть надета черная толстовка с капюшоном, синие джинсы и черные кроссовки.