«Слишком большая сумма для обычного человека»: жительница Эстонии выиграла в лотерею почти два миллиона евро

«Я еще толком не поняла, насколько большая эта сумма, и даже сейчас не думаю об этом, я просто даю себе привыкнуть к этому и пока даже не планирую тратить эти деньги», - призналась счастливая победительница сотруднику Eesti Loto.

Конечно, как частый игрок в лотерею, она всегда мечтала выиграть, но скорее она надеялась на выигрыш в несколько тысяч евро, чтобы не нужно было жить от зарплаты до зарплаты и у нее были бы небольшие накопления.

Она также рассказала, как узнала о выигрыше. В смс-сообщении от Eesti Lotto ей сообщили, что ее билет выиграл, но было в сообщение один необычный момент - не была указана сумма, как это бывало при небольшой сумме выигрыша. Она включила компьютер и увидела под выигрышем своего билета множество цифр, она даже надела очки, чтобы посмотреть, где там запятая, и сначала она даже не осознала, что речь идет о сумме, превышающей миллион. Но все же эта информация о выигрыше немного сбивала ее с толку, пока она не прочитала в новостях, что кто-то выиграл крупную сумму, и не поняла, что это она тот самый победитель, о котором говорят в новостях.