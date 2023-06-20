В апреле жительница Южной Эстонии, которая работает в сфере обслуживания, выиграла в Eurojackpot 1 780 701,20 евро при совпадении 5+1. После получения денег она заявила: «Выигрыш стал для меня большим шоком, это все-таки слишком большая сумма для обычного человека».
«Слишком большая сумма для обычного человека»: жительница Эстонии выиграла в лотерею почти два миллиона евро
Билет, который в розыгрыше 22 апреля взял самый большой и единственный в тот день выигрыш этого уровня, был куплен в интернете, а выигрыш был оформлен в дигитальном виде.
«Я еще толком не поняла, насколько большая эта сумма, и даже сейчас не думаю об этом, я просто даю себе привыкнуть к этому и пока даже не планирую тратить эти деньги», - призналась счастливая победительница сотруднику Eesti Loto.
Конечно, как частый игрок в лотерею, она всегда мечтала выиграть, но скорее она надеялась на выигрыш в несколько тысяч евро, чтобы не нужно было жить от зарплаты до зарплаты и у нее были бы небольшие накопления.
Она также рассказала, как узнала о выигрыше. В смс-сообщении от Eesti Lotto ей сообщили, что ее билет выиграл, но было в сообщение один необычный момент - не была указана сумма, как это бывало при небольшой сумме выигрыша. Она включила компьютер и увидела под выигрышем своего билета множество цифр, она даже надела очки, чтобы посмотреть, где там запятая, и сначала она даже не осознала, что речь идет о сумме, превышающей миллион. Но все же эта информация о выигрыше немного сбивала ее с толку, пока она не прочитала в новостях, что кто-то выиграл крупную сумму, и не поняла, что это она тот самый победитель, о котором говорят в новостях.
Победительница работает в сфере услуг и не собирается из-за выигрыша в лотерею бросать работу, поскольку ей нравится эта работа.
В ее семье уже взрослые как дети, так и внуки.
Кроме того, по данным Eesti Loto, за последние месяцы в Eurojackpot было еще три крупных выигрыша:
7 апреля купленный в интернете билет при попадании 5+0 принес выигрыш в 98 642, 40 евро жительнице Таллинна, которая на судне работает сотрудником по обслуживанию клиентов и часто играет в Bingo loto, но билеты Eurojackpot ранее покупала лишь несколько раз. На выигранные деньги она уже купила новую машину, а также планирует отправиться с дочерью в путешествие.
26 мая выигрыш уровня 5+0 в размере 172 938,60 евро достался отцу семейства, который в Ярвамаа работает в сельскохозяйственном секторе. По его словам, он еженедельно играет в лотерею и покупает несколько билетов, поскольку не курит и не тратит на это деньги. Выигранную сумму он не планирует вкладывать в повседневную деятельность, скорее эти деньги помогут осуществить его давнюю мечту о покупке недвижимости за границей.
6 июня житель Харьюмаа выиграл 379 055,20 евро при попадании 5+1, выигрышный билет был куплен в Nunne R-kiosk в Таллинне. По его словам, он спонтанно купил билет за монеты, которые были в кармане. Отец многодетного семейства работает предпринимателем в сфере недвижимости, по его словам, сумма выигрыша разумная и жизнь кардинально не изменит. Он планирует инвестировать выигранную сумму.