На открытии Европейских игр флаг Эстонии понесут Анника Кёстер и Йоозеп Карлсон

В соревнованиях примут участие около 7000 спортсменов из 49 стран, которые будут бороться за медали в 29 видах спорта. Эстонская команда в составе 105 человек будет участвовать в 17 видах спорта. С полным составом сборной Эстонии можно ознакомиться здесь.