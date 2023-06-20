На открытии Европейских игр флаг Эстонии понесут Анника Кёстер и Йоозеп Карлсон

Знаменосцами сборной Эстонии на церемонии открытия третьих Европейский игр станут баскетболистка Анника Кёстер и гребец Йоозеп Карлсон, сообщает Rus.ERR.
В соревнованиях примут участие около 7000 спортсменов из 49 стран, которые будут бороться за медали в 29 видах спорта. Эстонская команда в составе 105 человек будет участвовать в 17 видах спорта. С полным составом сборной Эстонии можно ознакомиться здесь.
Европейские игры пройдут в Польше с 21 июня по 2 июля, торжественное открытие состоится в Кракове в среду.