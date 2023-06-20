Сто пятьдесят квартир-студий предназначены для сдачи в аренду: в Мустамяэ сдан в эксплуатацию новый дом

Дом Magma Stuudiod, разработанный компанией Scandium Kinnisvara, предлагает четыре типа арендных студий: в них можно проживать в одиночку или вдвоем, парой или с другом. Самые большие студии - двухкомнатные, причем спальню отделяет стеклянная стена, что привносит в студию свет и пространство. Дом делает особенным то, что он отвечает концепции коливинга. Для этого были созданы различные места общего пользования, такие как просторный лаунж со столом для пинг-понга и кинозалом, коворкинг и тренажерный зал, где жильцы могут встречаться и проводить время вместе.

Фото: Марек Метслайд

«В арендных домах важно создавать дополнительные пространства, которые объединяют людей, предлагают развлечения и возможность познакомиться с другими жителями. Наша цель — предложить молодежи, которая только переезжает в Таллинн, привлекательное и полностью обставленное жилье, чтобы переезд прошел как можно более гладко. Кроме того, мы хотим создать сообщество, где можно находить друзей, общаться, разрабатывать новые идеи, создавать стартапы, продвигать эстонское предпринимательство и, в конечном итоге, воплощать в жизнь проекты, меняющие мир. Я считаю, что современный коливинг - отличная почва для этого!» - сказал Калле Арон, основатель и директор по развитию Scandium Kinnisvara.

Фото: Марек Метслайд

«Мы видим, что сегодня в Таллинне существует большой спрос на современные, хорошо обставленные съемные квартиры. На момент завершения строительства почти 50% студий уже сданы в аренду, и спрос на них сохраняется. Преимуществом, безусловно, является уникальность дома, удобные общие помещениям, аура нового здания, а также хорошая репутация на рынке профессионального управляющего недвижимостью Scandium Living. Благодаря своей целостности здание отлично дополнит наш растущий портфель арендного жилья, тем более что на его крыше установлен парк солнечных батарей мощностью 15 кВт, что хорошо сочетается с нашими экологическими ценностями», - отметил основатель и исполнительный директор Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте.