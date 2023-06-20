Совет Ансипа политикам: разговаривайте с народом, не удивляйте его плохими решениями

Препятствия работе в Рийгикогу, которые устраивает оппозиция и вотум доверия коалиции кажутся бесконечной спиралью. Бывший премьер-министр Андрус Ансип (Партия реформ) заявил в интервью Postimees, что самая большая ошибка, которую могут совершить политики, это если они не будут разговаривать с народом и удивлять его очень плохим решениям.
Вотумы доверия были явным исключением в истории эстонской политики, но в последние годы произошло заметное увеличение регулярности их использования. Правительство впервые пошло по пути получения вотума доверия, когда его возглавлял Андрус Ансип, когда в 2009 году нужно было в спешке утвердить дополнительный бюджет, включая повышение налогов.