Совет Ансипа политикам: разговаривайте с народом, не удивляйте его плохими решениями

Вотумы доверия были явным исключением в истории эстонской политики, но в последние годы произошло заметное увеличение регулярности их использования. Правительство впервые пошло по пути получения вотума доверия, когда его возглавлял Андрус Ансип, когда в 2009 году нужно было в спешке утвердить дополнительный бюджет, включая повышение налогов.

«Поддержка Центристской партии резко упала бы (в 2009 году), если бы они крайне энергично боролись с решениями правительства, например путем обструкции. В этом была разница. Популярность EKRE не снижается из-за того, что они устраивают обструкцию», – Ансип назвал разницу между тем, что было тогда, и сегодня.