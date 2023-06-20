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Совет Ансипа политикам: разговаривайте с народом, не удивляйте его плохими решениями

Мейнхард Пулк
, журналист
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Если бы люди не поняли правительство в 2009 году, тому не удалось бы ни урезать никаких расходов, ни повысить налоги, напомнил Андрус Ансип. Однако, по его словам, понимание может прийти только с выдачей информации.
Если бы люди не поняли правительство в 2009 году, тому не удалось бы ни урезать никаких расходов, ни повысить налоги, напомнил Андрус Ансип. Однако, по его словам, понимание может прийти только с выдачей информации. Фото: Mihkel Maripuu

Препятствия работе в Рийгикогу, которые устраивает оппозиция и вотум доверия коалиции кажутся бесконечной спиралью. Бывший премьер-министр Андрус Ансип (Партия реформ) заявил в интервью Postimees, что самая большая ошибка, которую могут совершить политики, это если они не будут разговаривать с народом и удивлять его очень плохим решениям.

Вотумы доверия были явным исключением в истории эстонской политики, но в последние годы произошло заметное увеличение регулярности их использования. Правительство впервые пошло по пути получения вотума доверия, когда его возглавлял Андрус Ансип, когда в 2009 году нужно было в спешке утвердить дополнительный бюджет, включая повышение налогов.

«Поддержка Центристской партии резко упала бы (в 2009 году), если бы они крайне энергично боролись с решениями правительства, например путем обструкции. В этом была разница. Популярность EKRE не снижается из-за того, что они устраивают обструкцию», – Ансип назвал разницу между тем, что было тогда, и сегодня.

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