Озвучены заветные цифры: именно такой рост зарплат ждет жителей Эстонии

В сегодняшнем утреннем экономическом прогнозе Банка Эстонии заявлено, что экономика Эстонии в этом году не избежит спада: в целом в этом году экономика упадет на один процент. Президент банка Мадис Мюллер отметил, что ситуация в экономике Эстонии немного хуже среднего. Нельзя говорить о кризисе, но ситуация плохая.

Более позитивным для потребителей является то, что потребительские цены, как ожидается, снизятся и к концу года достигнут пяти процентов. Свою роль здесь играет падение мировых цен на продукты питания, насчет которого Банк Эстонии заявил, что падение цен должно со временем добраться и до эстонских магазинов.

Что еще растет, так это зарплата людей. По прогнозам Банка Эстонии, в этом году зарплата жителей Эстонии увеличится на 11,6 процента, причем даже с поправкой на инфляцию. При этом реальная зарплата людей не оправилась от удара высокой инфляции, это должно произойти только в следующем году; но это при условии, что люди получат прибавку к зарплате. В противном случае реальная заработная плата людей продолжит падать. Быстрый рост зарплаты продолжится и в дальнейшем, но к 2025 году он должен составить 5-6 процентов в год. Однако, по мнению банка, компании смогли настолько быстро поднять цены на свои продукты и услуги, что это не будет фатальным для роста прибыли. По словам Мюллера, рост зарплаты вскоре должен снова стать быстрее, чем рост цен.

Рынок труда по-прежнему силен, но банкиры настроены пессимистично: если в прошлом году безработица составляла 5,5 процента, то в этом году она вырастет до 6,5 процента, а в следующем году достигнет 7,1 процента. Больше всего пострадали строительный и промышленный секторы.