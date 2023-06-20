Мнение ⟩ В тесноте и в обиде: почему в Таллинне все друг другу мешают?

Целью проекта «Зеленый след» является создание более зеленой и экологичной среды Таллинна. Тем не менее, в отношении открытого 2 июня на Ратушной площади парка и других городских инициатив такого рода все еще имеются вопросы.
Сама инициатива прекрасна, но почему там?
Складывается впечатление, что при создании парковой зоны в Старом городе такое место было выбрано потому, что там все равно нет автомобильного движения: то есть не хотели обидеть автомобилистов. Зато обидеться могли ценители архитектурного наследия. Но это ладно, их в Таллинне все равно меньше, чем тех, кто скоро будет обязан платить автомобильный налог.
Отбросив догадки, мы можем обратиться к фактам: что бы там ни стояло за принятым горуправой решением, народу слова не давали. Ранее редакция уже спрашивала о причинах этого у руководителя проекта «Зеленый след» и соавтора эскиза парка Ханнеса Аава. Его ответ сводился к тому, что, поскольку проект (парк) представляет собой лишь временное решение организации пространства, то есть с ним не связано никаких дальнейших изменений места в будущем, то интересоваться мнением горожан и не стали.
Сегодня, 20 июня, Рийгикогу принял закон, предусматривающий возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола. Судя по моментально наводнившим социальные сети публикациям, можно сделать вывод, что внимание общественности сейчас будет приковано именно к этой теме. Несмотря на то, что закон будет действовать по меньшей мере четыре года и неизвестно, сколько еще будут звучать как гневные, так и восторженные возгласы, длившийся всего девять дней фестиваль городского пространства тоже вызвал много негодования. Причиной послужило то, что для проведения фестиваля участок бульвара Рявала с 10 по 18 июня был закрыт для автомобилей.
У нас подобная инициатива появилась лишь в прошлом году. В Швеции для движения машин с 2015 года закрывают 2 километра улиц. И не на девять дней, а на все лето. И я уже не говорю о центральной парижской улице Риволи: с сентября 2020 года она навсегда закрыта для частных автомобилей, две полосы движения отведены для велосипедистов, а одна - для автобусов, такси, аварийных и служебных машин.
15 июня также состоялся 69-й Tour d’ÖÖ - заезд «критической массы», который во многих городах мира проводится если не каждые выходные, то хотя бы раз в месяц, а в случае Эстонии хорошо, если пару раз в год. Участники заезда в медленном темпе проехали 13 километров: от бульвара Рявала до Штромки. Естественно, с целью обеспечения безопасности почти трем тысячам велосипедистов в некоторых местах в центре города из-за этого приостановили автомобильный поток. Хотя заезд и состоялся в будний день, однако проводился он не в час пик, а в 21:30.
Тогда я лично стала свидетелем того, как горожане, передвигающиеся на автомобилях, вдавив педаль газа в пол, оглушали звуком визжащих шин не только регулировщиков, но и с восхищением наблюдавших за заездом пешеходов. Такой вот протест: мол, не намерен тут вас ждать ни одной лишней минуты.
Все мы иногда друг другу мешаем, раздражаем друг друга... Но что поделать, раз мы все равно приговорены жить вместе? Наверное, нужно быть более терпимыми и терпеливыми. А что касается титула, который столица носит в этом году, то в конце концов и среди цветов радуги есть зеленый.