Мнение ⟩ В тесноте и в обиде: почему в Таллинне все друг другу мешают?

У нас подобная инициатива появилась лишь в прошлом году. В Швеции для движения машин с 2015 года закрывают 2 километра улиц. И не на девять дней, а на все лето. И я уже не говорю о центральной парижской улице Риволи: с сентября 2020 года она навсегда закрыта для частных автомобилей, две полосы движения отведены для велосипедистов, а одна - для автобусов, такси, аварийных и служебных машин.

15 июня также состоялся 69-й Tour d’ÖÖ - заезд «критической массы», который во многих городах мира проводится если не каждые выходные, то хотя бы раз в месяц, а в случае Эстонии хорошо, если пару раз в год. Участники заезда в медленном темпе проехали 13 километров: от бульвара Рявала до Штромки. Естественно, с целью обеспечения безопасности почти трем тысячам велосипедистов в некоторых местах в центре города из-за этого приостановили автомобильный поток. Хотя заезд и состоялся в будний день, однако проводился он не в час пик, а в 21:30.

Тогда я лично стала свидетелем того, как горожане, передвигающиеся на автомобилях, вдавив педаль газа в пол, оглушали звуком визжащих шин не только регулировщиков, но и с восхищением наблюдавших за заездом пешеходов. Такой вот протест: мол, не намерен тут вас ждать ни одной лишней минуты.